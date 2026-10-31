El delantero marcó en el minuto 57 del partido de la Bundesliga contra el TSG Hoffenheim, tras una acción decidida y una definición aún más contundente, para adelantar al Bremen. Así, es el primer jugador del Werder desde Völler en la temporada 1982/83, y el segundo en toda la historia del club, que marca al menos un gol en siete partidos consecutivos de la Bundesliga.

Como Füllkrug también marcó entre semana en el partido de la Copa de Alemania contra el Borussia Dortmund (2-3), en el que firmó un doblete, es ahora el primer jugador del Werder desde la creación de la Bundesliga en la temporada 1963/64 que ve puerta en ocho partidos oficiales consecutivos. Ni siquiera lo logró el campeón del mundo Völler, que jugó como delantero en el Bremen de 1982 a 1987.

«No marco goles para batir el récord», recalcó Füllkrug tras el pitido final en Sky. Eren Dinkci amplió la ventaja en el minuto 82 y los verdiblancos pudieron celebrar así una victoria por 2-0 en casa. «En cuanto a carácter, volvimos a estar a un gran nivel. Disfruto muchísimo jugando con este equipo», añadió Füllkrug. Dinkci, por su parte, elogió al veterano: «Cuando marca el 1-0 con esa convicción, transmite energía a todo el equipo».

Füllkrug, que regresó al SVW a mediados de agosto cedido por el West Ham United, prolongó ante el Hoffenheim su extraordinario inicio de temporada. Con nueve goles, el jugador de 33 años encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga y, con cada nuevo tanto, refuerza su candidatura a regresar a la selección alemana.

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¿Convocará Klopp a Füllkrug el jueves con la selección alemana?

El propio Füllkrug, cuya última presencia con la selección alemana fue en septiembre de 2025 y que, entre otras cosas, se perdió el Mundial del pasado verano, se muestra especialmente cauto al respecto. «En Alemania hemos iniciado una nueva era y queremos ser jóvenes y dinámicos. Lo entiendo si ese es el caso. Y, si no, siempre podremos reaccionar», dijo Füllkrug el pasado fin de semana en el Aktuelles Sportstudio de la ZDF. El goleador subrayó expresamente que siempre estaría disponible si el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, lo necesitara.

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Klopp prescindió de Füllkrug en su primera convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de finales de septiembre y principios de octubre. Recientemente, con motivo del partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal (2-2), Klopp dio a entender en DAZN, en referencia al jugador del Bremen, que su avanzada edad como futbolista hacía menos probable su convocatoria: «Niclas Füllkrug marca un gol tras otro en la Bundesliga, pero tiene 33 años. Eso no es culpa mía».

Sin embargo, Klopp, que anunciará el próximo jueves su convocatoria para los partidos internacionales de noviembre, no quiere descartar nada: «Lionel Messi acaba de jugar un Mundial con, ¿cuántos tenía?, 39 o 40 años. Así que es posible. Pero, para empezar, me alegra que Niclas haya vuelto y que esté jugando como lo está haciendo, porque había tenido problemas físicos, fueran los que fueran. Y ahora mismo parece más fresco que nunca. Por eso, todo está bien».

En unos días se sabrá si Klopp sigue prescindiendo de Füllkrug pese a la increíble racha goleadora del internacional alemán, que ha disputado 24 partidos con la selección y ha marcado 14 goles. Mientras tanto, en el Werder las cosas no solo le van bien a Füllkrug a título personal: el Bremen ocupa actualmente el quinto puesto con 15 puntos en sus ocho primeros partidos.