El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, rompió su silencio una semana después de la conclusión de la Copa del Mundo 2026 para defender el torneo que albergaron México, Canadá y Estados Unidos, y lanzó un duro ataque contra la prensa mundial, acusándola de "difundir el odio y falsos rumores" y de "sembrar las semillas del odio", en un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, en el que ignoró las críticas dirigidas al torneo y las decisiones polémicas.

En su publicación, que sustituyó a la tradicional rueda de prensa que no se celebró durante ni después del torneo, el dirigente italo-suizo elogió el éxito de la competición, que finalizó el pasado 19 de julio con la victoria de España sobre Argentina (1-0, tras la prórroga), y aseguró que la Copa del Mundo "celebró a la humanidad de la mejor manera posible" y que todos los que asistieron al torneo "estuvieron seguros y felices".

Infantino también elogió la cooperación entre los tres países anfitriones, y afirmó que "trabajaron incansablemente para unir a dos naciones en guerra", en referencia a Estados Unidos e Irán, y añadió que "Irán entró en Estados Unidos sin ningún incidente ni conflicto" y que la FIFA "no puede sino sentir un enorme orgullo y una gran emoción al ver estos momentos de amor, alegría y unidad".

Indiferencia ante las críticas

Tras dirigir su mensaje de apoyo al torneo, el presidente de la FIFA abordó todas las críticas dirigidas a la organización, apuntando concretamente a los periodistas, al criticar con dureza a "aquellos que difunden el odio y falsos rumores desde detrás de sus plumas, sus papeles y sus pantallas", acusándolos de "sembrar las semillas del odio".

Asimismo, afirmó que la prensa internacional "solo mencionó a las pocas personas a las que se les denegó el visado, e ignoró a los millones a los que se les concedió", en un intento de responder a las amplias críticas que recibieron las restricciones de entrada a Estados Unidos, que afectaron a varios países, entre ellos Haití, Senegal y Uzbekistán.

Infantino también abordó las críticas dirigidas a las decisiones arbitrales y a las medidas disciplinarias adoptadas por algunos organismos, y aseguró que las prácticas observadas son "ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", en clara referencia al caso de la anulación de la sanción del nigeriano Folarin Balogun, que suscitó una amplia polémica e interrogantes sobre la influencia del recurso del presidente estadounidense Donald Trump en la decisión de la FIFA.

Haití como ejemplo, y la indiferencia ante las restricciones y los vetados

Infantino citó de manera llamativa en su mensaje a Haití como ejemplo de un equipo que "fue tratado con falta de respeto antes de la Copa del Mundo, pero demostró su valía", ignorando, según el diario francés L'Équipe, que la propia FIFA pidió a Haití que cambiara su camiseta debido a un dibujo considerado "político", apenas 4 días antes de su partido inaugural, y que Haití fue uno de los países afectados por las restricciones de entrada a Estados Unidos.

El presidente de la FIFA no mencionó, según el diario, al árbitro somalí Omar Artan, al que se le impidió entrar en Estados Unidos pese a que estaba previsto que dirigiera un partido del torneo, y también ignoró el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo estuvo amenazada hasta el último momento, y su entrada estuvo condicionada a normas estrictas que Irán consideró injustas.

Infantino también ignoró las duras críticas dirigidas a los elevados precios de las entradas, que impidieron que amplios sectores de aficionados asistieran a los partidos en los estadios, en un torneo salpicado por numerosos problemas organizativos y políticos que suscitaron una amplia polémica en los ámbitos deportivo y mediático.