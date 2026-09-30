"Ignorantes": ¿pretendía la hermana de Cristiano Ronaldo insultar a los portugueses?

Elma Aveiro, la hermana mayor de Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, generó polémica con su reacción ante la crisis de su hermano con Jorge Jesus, entrenador del equipo.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó la concentración de la selección portuguesa este miércoles, antes del duelo ante Dinamarca, mañana jueves en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en protesta por las declaraciones de Jesus.

Ronaldo emitió un comunicado incendiario en el que afirmó que abandonó la concentración tras las declaraciones de Jesus y su reunión con el presidente de la Federación Portuguesa, señalando que revelará toda la verdad en el momento oportuno.

El Bicho concluyó su mensaje deseando buena suerte a Portugal, lo que podría significar el final de su carrera internacional.

La hermana de Ronaldo responde a su manera

En respuesta a estos vertiginosos acontecimientos, Elma, la hermana de Ronaldo, volvió a compartir un mensaje escrito por un aficionado de la estrella portuguesa, y lo respaldó.

Pero el mensaje incluía un insulto a los portugueses.

En la publicación, que la hermana de Ronaldo volvió a compartir a través de su cuenta de Instagram, se leía: «La selección merecía una mejor estructura. La prensa portuguesa merecía más competencia y menos conjeturas. En cuanto a los portugueses... bueno, no merecen lo mejor en nada. Somos envidiosos, despreciables, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad en la que siempre estuvimos en el fútbol antes de CR7. ¡Gracias por todo, CR7!».

Elma escribió un escueto comentario: «Está todo dicho».

instagram



