Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024, desveló una lista reducida de 6 jugadores a los que propone como candidatos a competir por el galardón en la edición de 2026.

Rodri regresó a la lista de nominados al Balón de Oro de 2026, tras conquistar el título de la Copa del Mundo y hacerse con el premio al mejor jugador del torneo, lo que le convirtió en uno de los nombres más destacados en la escena. Sin embargo, su lista personal incluyó varias sorpresas, con la ausencia de nombres relevantes entre sus elecciones.

En una entrevista con el programa "Partidazo de COPE", Rodri afirmó que le gustaría que uno de los jugadores españoles se coronara con el premio, y señaló 6 nombres, considerando que cada uno de ellos tiene sólidos argumentos para ganar.

Rodri dijo, según recogió la cadena francesa RMC : "Lo que realmente deseo es que lo gane un jugador español. Somos 6: Cucurella, Cubarsí, Rodri, Ruiz, Yamal, Torres".

Y añadió: "Puedo decirles que cada uno de ellos merece de verdad el Balón de Oro. Creo que todos mis compañeros tienen argumentos sólidos. Fabián Ruiz es quien ha ganado el mayor número de títulos, y Cubarsí por lo que ha logrado con tan solo diecinueve años, y Ferran marcó el gol decisivo, mientras que yo obtuve el premio al mejor jugador del torneo, y Lamine... impresionante".

Luego prosiguió preguntando: "¿No creen que todos ellos tienen realmente argumentos verdaderos?".

Rodri descarta a Mbappé, Dembélé y Kvara

Pese a hablar de 6 nombres, Rodri ignoró a varios de los candidatos más mencionados para ganar el Balón de Oro, encabezados por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Jvitcha Kvaratsjelia y Lionel Messi.

El jugador del Barcelona dijo: "¿No creen que todos ellos tienen argumentos verdaderos que presentar? Pero al final solo habrá un ganador. Y por suerte, ¡yo no soy quien vota!".

Al mismo tiempo, Rodri aseguró comprender la campaña mediática que lideran Mbappé y Lamine Yamal para llevarse el premio, al decir: "Me parece algo estupendo que crean que son los mejores del mundo".

Raphinha, fuera de la lista

En cambio, Rodri expresó su sorpresa por la ausencia de su compañero en el Barcelona, Raphinha, de la lista de los treinta nominados al Balón de Oro.

Dijo sobre la estrella brasileña: "Es el jugador que más me ha sorprendido que cualquier otro, y por mucho".

Y añadió: "Le dije: espera, ¿no jugabas en el Leeds en la banda, entrabas por dentro y marcabas un gol de vez en cuando? Y ahora juegas como delantero puro, esto supera mi capacidad de comprensión. No entiendo cómo tu nombre no está entre los 30 mejores jugadores del Balón de Oro".

Rodri confirma su asistencia a la gala del Balón de Oro

Rodri confirmó su asistencia a la gala de entrega de premios del Balón de Oro, prevista para celebrarse en Londres el próximo 26 de octubre, ante la previsión de que se repita una nueva sorpresa.

Dijo: "Sí, estaré allí, iré pase lo que pase. Incluso el día del Balón de Oro, pensaba que no me iban a dar el premio, pero acudí".

El Real Madrid boicoteó la gala del Balón de Oro en 2024, tras enterarse de que el premio no iría a parar a su jugador brasileño Vinicius Junior, para que finalmente Rodri se coronara con el galardón.

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