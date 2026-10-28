La emoción del Balón de Oro 2026 no terminó con el anuncio de la coronación de Harry Kane con el premio, ya que las elecciones de los periodistas comenzaron a revelar nuevas sorpresas, después de que nombres destacados quedaran lejos de las primeras posiciones en algunas listas, mientras que otros jugadores recibieron un reconocimiento llamativo que no era esperado.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España, fue la víctima más destacada de la disparidad en la votación; después de ser considerado uno de los principales candidatos a competir por el premio, quedó fuera de la lista de los 10 mejores jugadores de los periodistas de Bielorrusia y Croacia.

En cambio, algunas listas presenciaron el ascenso de nombres como Khvicha Kvaratskhelia y Pau Cubarsí a posiciones destacadas, renovándose las preguntas sobre los criterios en los que se basan los votantes para ordenar a las estrellas de la temporada.

Yamal fuera de dos listas: una clara disparidad en su valoración

Según destacó la cadena francesa «Foot Mercato», la votación de los periodistas bielorruso y croata resultó llamativa, después de que ambos excluyeran a Yamal de su lista de los 10 mejores jugadores.

El periodista bielorruso colocó a Lionel Messi en el primer puesto, seguido de Rodri y luego Harry Kane, mientras que el periodista croata otorgó el primer lugar a Rodri, por delante de Erling Haaland y Messi.

En cambio, Yamal ocupó el quinto puesto en la votación del periodista colombiano, mientras que el periodista vietnamita lo situó en el cuarto puesto.

También quedó quinto en la lista del periodista ecuatoriano, que presenció la presencia de 3 jugadores franceses entre los cuatro primeros puestos: Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

En cuanto a la votación de Montenegro, la estrella del Barcelona se situó cuarto por detrás de Kane, Kvaratskhelia y Messi, en un claro reflejo de la diferencia en la valoración que los periodistas hicieron de su temporada, pese a su posición entre las estrellas más destacadas de la nueva generación.

Rodri encabeza y Kane cae al décimo puesto

Las sorpresas no se limitaron a Yamal, ya que Rodri encabezó las listas de varios periodistas, pese a la diferencia de opiniones sobre su posición en la votación general.

El centrocampista español obtuvo el primer puesto en la votación de los periodistas croata, vietnamita y checo.

El periodista checo colocó a Mbappé en el segundo puesto y a Messi tercero, pero otorgó a Harry Kane el décimo puesto, pese a que el delantero inglés acabó coronándose con el premio.

En cambio, la votación del periodista kosovar resultó algo acorde con el resultado final, ya que colocó a Kane en el primer puesto, por delante de Mbappé y Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia y Cubarsí: presencia sorprendente en las primeras posiciones

El nombre de Khvicha Kvaratskhelia destacó entre los principales beneficiados de la diferencia de puntos de vista entre los votantes, después de entrar en la lista de los tres mejores jugadores en más de una votación, entre ellas la del periodista kosovar, que lo situó tercero por detrás de Kane y Mbappé, así como la lista del periodista rumano.

Asimismo, el joven defensa Pau Cubarsí logró una presencia llamativa, después de ocupar el tercer puesto en la votación del periodista suizo y el séptimo en la votación del periodista croata.

La lista croata también presenció la presencia de Vitinha entre los 10 mejores jugadores, de modo que estas elecciones revelan una gran disparidad en la clasificación de las estrellas entre los votantes, incluso en lo que respecta a los nombres que no estaban al frente de las candidaturas antes del anuncio de los resultados.

Criterios claros, pero la valoración sigue siendo relativa

La votación se basa en tres criterios fundamentales: el rendimiento individual del jugador y su grado de influencia decisiva, los logros colectivos y los títulos conseguidos con su equipo, además del comportamiento deportivo y el compromiso con el espíritu deportivo.

El representante de cada país participante elabora una lista que incluye a los 10 mejores jugadores desde su punto de vista, con una distribución de puntos según el orden de los nombres.

Y pese a la claridad de los criterios, el proceso de votación deja margen para la diferencia en la valoración del rendimiento de los jugadores y la importancia de sus logros, algo que reflejan las listas que han aparecido hasta ahora.