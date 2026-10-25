Todo comenzó en el partido del FC Santos con una dura disputa por el balón entre la estrella brasileña y Rodrigo Nestor. Neymar consideró innecesaria la entrada de su rival y le lanzó el balón. Por ello vio la tarjeta amarilla al cumplirse poco más de media hora.

Los dos jugadores discutieron acaloradamente. Neymar llegó incluso a encararse con el entrenador del Bahia, Rogerio Ceni, y lo empujó. Sin embargo, poco antes del inicio de la segunda parte, los ánimos seguían sin calmarse y la llamada regla de Vinicius Junior acabó perjudicando a Neymar.

Desde el incidente entre Gianluca Prestianni y Vini Jr. en el duelo de la Champions League, en el que la estrella del Benfica habría insultado con expresiones racistas al jugador del Real Madrid mientras se tapaba la boca con la mano, la FIFA ha introducido una regla según la cual un jugador que se cubra la boca puede ser expulsado con tarjeta roja.

Esta regla no solo se aplicó en el Mundial, sino también en la liga brasileña. Y después de que Neymar hiciera ese gesto mientras discutía con Nestor, fue expulsado tras una breve revisión del VAR, una vez que el propio Nestor había advertido al árbitro de lo que había hecho Neymar.

Después, Neymar perdió definitivamente los estribos: quiso irse contra su rival y apenas lograron contenerlo. Tras el partido, el futbolista de 34 años al menos pidió disculpas a los aficionados del Santos por su comportamiento, aunque en Instagram lanzó duras acusaciones contra Nestor.

¿Qué dijo Neymer sobre el incidente con Nestor y su tarjeta roja?

«Lo que Nestor me ha hecho hoy es algo muy grave. Esta regla se introdujo contra el racismo y él quiso sacar ventaja en el partido porque me llevé la mano a la boca. No le dije ni una palabra», protestó.

Neymar reconoció que sí hubo insultos, algo que, según él, es normal en el fútbol. «Pero lo que hizo es muy grave. Si es una regla contra el racismo, ¿cómo puede hacer algo así? Es surrealista. Estoy triste por lo que ha pasado. La verdad es que actuó con mucha mala intención».

Al mismo tiempo, se burló de su rival por una entrevista que había concedido después del partido sobre lo ocurrido. «¿Qué clase de ejemplo quiere dar? Ha hablado de decencia. Yo también soy decente, pero soy un hombre: lo que has hecho simplemente no se hace», reprochó.

«Le he dado a un idiota la oportunidad de hacerse notar. Gracias, Nestor. Yo podré dormir tranquilo, pero tú, con tus malas artes, no lo conseguirás», concluyó.