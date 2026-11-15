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Icelandia contra Luxemburgo, en directo hoy: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Islandia vs Luxemburgo
Islandia
Luxemburgo
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Islandia-Luxemburgo de la Liga C de la UEFA Nations League.

Cómo ver Islandia contra Luxemburgo con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League C - Jornada 6
Laugardalsvoellur

Islandia recibe a Luxemburgo en el Laugardalsvoellur de Reikiavik, en el grupo 4 de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA. El líder busca afianzarse en el primer puesto en la recta final de la competición.

El equipo de Arnar Gunnlaugsson ha sido el más destacado del grupo. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 5-0 ante Bulgaria, una actuación que puso de manifiesto la superioridad que Islandia ha mostrado sobre el resto del grupo durante toda la competición.

Luxemburgo llega a Islandia en un mal momento y sin nada positivo que destacar de su participación en la Liga de Naciones. El equipo de Jeff Strasser ocupa el último puesto del grupo 4 y ha perdido sus cuatro partidos en la competición, incluida la derrota por 3-0 ante Islandia en el encuentro de ida, disputado en septiembre.

Los visitantes perdieron por 1-0 ante Estonia en su último partido, un resultado que agravó una racha muy negativa. Luxemburgo ha encajado muchos goles y ha marcado pocos durante esta campaña, y afronta una tarea difícil ante una Islandia que llega con confianza y juega en casa.

A Islandia le basta con jugar a su nivel para asegurarse el primer puesto del grupo. Luxemburgo necesita un resultado positivo para salvar algo de orgullo tras una difícil campaña en la Liga de Naciones.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver Islandia contra Luxemburgo en directo, incluidos la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones de streaming.

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  • A. Gunnlaugsson

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