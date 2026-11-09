Icardi y Wanda Nara, fuerte discusión en la calle: interviene la policía

Nuevo capítulo del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara. El viernes, la mujer acudió apresuradamente a la casa del futbolista, en Nordelta, ciudad situada a unos 30 kilómetros de Buenos Aires. Entre ambos estalló una violenta discusión en la calle que requirió la intervención de la policía. Todo comenzó, según consta en la denuncia presentada por la mujer de 39 años ante la Fiscalía de Tigre, después de que «su expareja reprendiera y encerrara a su hija de once años en su habitación. La niña pidió después ayuda a través de un ordenador portátil y WhatsApp». Según informan desde Argentina, se habría abierto un procedimiento por presuntas lesiones. Además, el futbolista se habría negado a entregar a la policía el dispositivo desde el que se habría enviado el mensaje de la menor.

«A Icardi se le ha prohibido acercarse a su hija durante 45 días», escribe El Clarin en un artículo publicado hace unas horas, que continúa así: «La orden judicial establece que el futbolista no puede acercarse a menos de 300 metros del domicilio de la menor ni de cualquier otro lugar donde ella pueda encontrarse. También se le prohíbe comunicarse con la niña de cualquier forma, en persona, por teléfono, mediante mensajes de texto, redes sociales o a través de terceros».

Hace unas horas también se publicó el comunicado del futbolista: «Mauro Icardi nunca ha pegado a su hija», se lee. «El informe del servicio de emergencias que la atendió es categórico: no se detectaron lesiones. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas y sean utilizadas como instrumento de una disputa entre adultos».