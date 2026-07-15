Ibrahimović: Francia no necesita un entrenador, sino un director técnico

La leyenda sueca Zlatan Ibrahimović cree que Francia necesita un director técnico, no solo un entrenador, para la próxima etapa.

La selección francesa cayó ayer martes 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026 y jugará el partido por el tercer puesto el domingo contra el perdedor del Inglaterra-Argentina de hoy.

Se espera que ese encuentro sea el último de Didier Deschamps al frente de Francia, tras 14 años como seleccionador.

Zinedine Zidane, la leyenda francesa, es el candidato principal para sucederlo tras el Mundial.

Ibrahimović, en declaraciones a Fox Sports, afirmó: «Zidane hizo un trabajo magnífico en el Real Madrid, donde ganó tres Champions. Todos sabemos que dirigirá a Francia y simplemente continuará lo que empezó Deschamps».

Para Ibrahimović, el principal reto del nuevo seleccionador no estará en elegir jugadores, sino en gestionar el grupo.

Según «Foot Mercato», añadió: «Este equipo no necesita un entrenador, sino un director técnico. Debe crear su propio estilo y saber cuándo hacer los cambios».

Sobre la derrota ante España en semifinales, el exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain afirmó: «Tuve la sensación de que los jugadores de Francia no estaban totalmente concentrados, no estaban activos».