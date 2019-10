Ibrahimovic: "Yo hice famoso a LAFC y a Carlos Vela"

El delantero sueco explotó tras la eliminación del Galaxy, que cayó ante Los Angeles por el marcador de 5-3.

Zlatan Ibrahimovic no se contuvo tras la eliminación ante el LAFC. El delantero, quien protagonizó un lamentable episodio una vez culminado el partido, dejó ver el lado más egocéntrico de su personalidad y opinó que, de no ser por él, nadie conocería a Carlos Vela.

"Yo hice famoso al LAFC, ¿no? También hice famoso a Carlos Vela. Deben estar contentos. Imagina qué pasaría si no estoy más aquí en la . Ustedes están aquí y deberían estar allá hablando con los ganadores", dijo Ibrahimovic tras la eliminación de los suyos.

El partido contra el LAFC pudo ser el último de Ibrahimovic en , toda vez que hay rumores que lo vinculan con diversos equipos europeos. Ante ese posible escenario, el sueco, fiel a su estilo, aseguró que nadie estaría interesado en ver la MLS si no es por él.

"Veremos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", expresó Ibrahimovic, autor de 31 goles en esta temporada.