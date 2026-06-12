El retirado astro sueco Zlatan Ibrahimović volvió a demostrar que habla sin rodeos. Durante su estancia en Estados Unidos para seguir la Copa del Mundo de 2026, «El Sultán» ha valorado con contundencia las opciones de las selecciones de uno de los grupos.

En declaraciones a «Fox Sports», analizó el grupo 12: «Están Inglaterra y Croacia; como tengo raíces croatas, claro que los apoyo. También está Ghana, con mucho talento, así que veremos qué pasa. Y, por último, Panamá, a la que veo como un «saco de boxeo» que recibirá golpes de todos en este grupo».

Añadió, con sarcasmo, que los dos billetes a la siguiente ronda se los disputarán las potencias europeas: «Inglaterra y Croacia pelearán por el primer puesto. Ghana quizá les complique y gane algunos puntos, pero Panamá no tiene opciones».

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá integran el Grupo 12, con partidos que arrancan el miércoles 17 de junio.