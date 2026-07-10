Ibrahimović: ¿Dónde están los detractores de Messi tras el gesto de cortesía de Francia ante Marruecos?

Zlatan Ibrahimović, asesor del Milan, defendió a Lionel Messi ante las críticas que recibió Argentina tras vencer a Egipto en los octavos del Mundial 2026.

En declaraciones a «Marca», el sueco afirmó: «Hoy, más que nunca, estoy convencido de que la reacción tras el partido entre Argentina y Egipto no fue contra Argentina, sino específicamente contra Messi».

El exdelantero del AC Milan añadió que las críticas por las decisiones arbitrales han superado los límites de la justicia deportiva, y que algunos sectores del fútbol buscan menoscabar el legado de Messi cuando pueden.

Ibrahimović denunció la doble vara de medir ante errores arbitrales y subrayó que la indignación crece solo cuando una decisión favorece a Messi o a Argentina.

Para respaldar su tesis, recordó una jugada polémica en el Francia-Marruecos de cuartos de final, previa al primer gol de Mbappé, en la que, a su juicio, hubo una mano que debería haber anulado la acción.

Ibrahimović lo dejó claro: «Hubo una mano evidente antes del gol de Mbappé; el tanto debió anularse, pero se validó».

El centrocampista francés Adrien Rabiot tocó el balón con la mano, lo que provocó protestas del banquillo marroquí, pero el gol se mantuvo tras la revisión.

Denunció el silencio de quienes antes llenaron las redes de acusaciones contra la FIFA por favorecer a Messi y preguntó: «¿Dónde están esos críticos? Han desaparecido».

Para él, el debate no es solo sobre arbitraje, sino sobre la hostilidad histórica hacia Messi y sus éxitos.

Ibrahimović, acostumbrado a la polémica, apuntó a los seguidores de Cristiano Ronaldo como principales impulsores de estas críticas: «Son muy pasionales y no pueden aceptar a Messi».