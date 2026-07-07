Zlatan Ibrahimovic elogió a Lionel Messi tras la victoria 3-2 de Argentina sobre Egipto en octavos del Mundial. El exgoleador vio al mediapunta de 39 años brillar cuando su país más lo necesitaba.

«De repente, Messi se convirtió en una bestia. Ya nadie podía detenerlo», celebra Ibrahimovic en FOX Sports. «No paraba. Este es el Messi que conozco, el de siempre».

«No lo olvidéis: ya ganó un Mundial. Messi tiene innumerables premios, Balones de Oro, de todo. Mirad su palmarés, pura perfección. Y, aun así, sigue con ganas de más», afirma el analista sueco, que lanza un mensaje a los detractores de Messi.

«Mi más sentido pésame a los haters de Messi y a los fans de Ronaldo que soñaban con burlarse esta noche», añadió con ironía. «Con 0-2 ya celebrabais la victoria, pero Messi recordó al mundo que un partido no acaba hasta el último pitido».

Ahora os iréis a la cama con dolor y lágrimas, mientras Argentina está en cuartos. Eso es fútbol, algo grandioso», concluye Ibrahimovic, disfrutando de la remontada de Messi y sus compañeros en Atlanta.

También se compadece de Egipto, que estuvo a punto de sorprender. «Lucharon por cada balón, defendieron con coraje y aprovecharon su oportunidad. La gente hablará del resultado, pero yo recordaré su actuación; creyeron que podían vencer a Argentina y no mostraron miedo».

Pese al susto, Argentina avanza a cuartos. El domingo, en Kansas City, enfrentará a Suiza o Colombia.