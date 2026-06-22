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Ibrahimovic-BelgiumGetty/GOAL
Abdelmawgood Samir

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Ibrahimović critica a Bélgica: «Me quedé dormido mientras veía el partido de Irán»

Nueva Zelanda vs Belgium
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Bélgica está en peligro

Zlatan Ibrahimović, analista de «Fox Sports», criticó a Bélgica tras su aburrido 0-0 ante Irán en la segunda jornada del Mundial 2026. mientras Egipto conseguía su primera victoria mundialista al vencer 3-1 a Nueva Zelanda con gol de Mohamed Salah.

Según «Fox Sports», el exdelantero sueco del París Saint-Germain apenas necesitó unas palabras para fustigar a los belgas y, con su estilo característico, afirmó: «En el primer tiempo casi me duermo y en el segundo me dormí de verdad», bromeó, provocando la sonrisa de Thierry Henry, presente en el set.

Ibrahimović añadió: «No hay mucho que decir. Otro empate. Ya veremos qué pasa en el próximo, pero dejaré que hablen mis compañeros», en clara alusión a la falta de espíritu de lucha del equipo de Rudi García.

Bélgica ya había debutado con un empate ante Canadá (1-1). Tras igualar 1-1 con Egipto en el debut, Lukaku y los suyos apenas crearon peligro ante Irán pese a los 23 remates, y la roja a Nathan Ngoy en el 66’ complicó aún más el partido.

Aun así, su destino sigue en sus manos: le basta ganar el sábado a Nueva Zelanda para avanzar a la siguiente ronda, aunque el primer puesto del grupo dependerá del duelo Irán-Egipto.

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Egipto, de su lado, hizo historia al ganar por primera vez en un Mundial: venció 3-1 a Nueva Zelanda el domingo en Vancouver con aporte de Mohamed Salah (34 años), quien dejó el Liverpool este verano para quedar libre.

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