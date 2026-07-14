Ibrahimović arremete contra Rudi García: «Deberías avergonzarte de ti mismo»

Zlatan Ibrahimović, leyenda sueca, criticó al seleccionador belga Rudi García por la eliminación ante España en cuartos del Mundial 2026.

El exdelantero, de 44 años, criticó en «Fox Sports» la decisión de Rudi García de sustituir a Thibaut Courtois tras lesionarse, pese a que el portero dijo después que no quería salir.

Courtois declaró en la zona mixta tras la derrota 2-1 ante España: «Podía seguir, pero no chutaba con fuerza. El técnico decidió sacarme porque no estaba al 100 %. Me sentía bien atajando, pero al chutear fuerte noté el problema y paré».

Y añadió: «Le dije que quería seguir, pero como no era capaz de sacar los balones largos, que era la forma en que queríamos jugar hoy, el entrenador decidió sustituirme. No hay ningún problema, son sus decisiones, y lo más importante siempre es el bien del equipo».

García decidió dejar al portero del Real Madrid en el banquillo e introducir a Sin Laminz, pero el guardameta del Manchester United, de 24 años, falló en un disparo de Pau Kobarsi que Mikel Merino aprovechó para dar la victoria a España.

Ibrahimović responsabilizó a Rudi García de la derrota: «El seleccionador de Bélgica (Rudi García) es el responsable de esta derrota».

El delantero sueco añadió: «¿Es porque Laminz juega en el Manchester United y Mike Benders en el Estrasburgo? Así no se elige al portero de la selección, sobre todo después de lo que pasó».

Ibrahimović redobló su crítica: «Laminz está sobrevalorado. Es una vergüenza. ¡Deberíais avergonzaros, tú y el entrenador de porteros!».

García se mantuvo firme: «No me arrepiento. En un Mundial el jugador debe estar al 100 % y nunca alineo a quien no esté en óptimas condiciones».