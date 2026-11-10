Ibrahima Konate, estrella del Real Madrid, asegura que Kylian Mbappe está «muy bien anímicamente» tras la decepción por el Balón de Oro y la polémica relacionada con China

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El capitán de Francia, Kylian Mbappe, ha dejado atrás una etapa difícil y está totalmente centrado en sus próximos compromisos con la selección. Su compañero en el Real Madrid Ibrahima Konate asegura que el delantero se ha repuesto con fuerza de su reciente decepción por el Balón de Oro y de la intensa oleada de críticas por unos comentarios polémicos en China.

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Mbappe regresa a la selección de Francia

Mbappe ha regresado oficialmente a la selección de Francia de cara a sus próximos partidos de la Liga de Naciones. El capitán se perdió los tres últimos encuentros de su selección por una lesión, pero ya está plenamente preparado para liderar el ataque contra Italia y Turquía.

El delantero de 27 años ha atravesado una etapa sorprendentemente turbulenta tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, Konate asegura que su compañero en la selección y en el Real Madrid ha dejado atrás esas dificultades recientes.

Konate elogia a una figura clave del Real Madrid

Mbappe quedó recientemente segundo, por detrás del capitán de Inglaterra Harry Kane, en la votación del Balón de Oro. No ganar el prestigioso premio individual fue sin duda un golpe, pero Konate insiste en que el delantero sigue en excelente forma y con buen ánimo.

«Está muy bien anímicamente; se puede ver en sus últimos partidos», explicó Konate, según recoge Reuters. «Ha sido decisivo. Es absolutamente imprescindible para nosotros en Madrid».

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Deja atrás la reciente polémica extradeportiva

Además de la decepción por el Balón de Oro, Mbappe se enfrentó a una gran oleada de críticas en China tras hacer referencia a un meme de internet que mostraba su rostro sobre una imagen de Mao Zedong, fundador de la China moderna. Se vio obligado a disculparse por sus comentarios, que llevaron a varias marcas a poner fin de inmediato a sus acuerdos comerciales con él. Además, la cadena pública CCTV retiró por completo de su programación los partidos de la liga española. Pese a esta enorme distracción fuera del campo, Konate cree que el campeón del mundo ha reaccionado como acostumbra.

«Es un competidor, así que, por supuesto, es difícil no ganar el Balón de Oro cuando creía que tenía opciones», añadió Konate. «Pero al día siguiente estaba totalmente concentrado en el entrenamiento».

La atención se centra en los partidos de la Liga de Naciones

Mbappe tratará ahora de responder sobre el césped cuando Francia retome su participación en la Liga de Naciones. La selección se prepara para dos encuentros cruciales contra Italia y Turquía, en los que se espera que su capitán tenga un impacto inmediato.