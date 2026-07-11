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Ibrahim Hassan: Messi es «provocador» y no sé por qué ha venido a hablar con nosotros

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Declaraciones impactantes de una leyenda de la selección egipcia

Ibrahim Hassan, seleccionador de Egipto, criticó la conducta de Lionel Messi en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Egipto perdió 2-3 ante Argentina el martes en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas.

«Messi es muy provocador; no entiendo por qué se acercó a nuestra zona técnica mientras protestábamos por las decisiones arbitrales», declaró en televisión.

Y añadió: «Jugaron con mucha frialdad, aprovechándose de las facilidades que les brindaron algunas decisiones del árbitro, y quedó claro que intentaban crear una situación de provocación y presión psicológica sobre el cuerpo técnico y los jugadores egipcios».

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Y añadió: «Lo llamativo es que fueron los miembros del cuerpo técnico argentino quienes se acercaron a nuestra zona, no al revés; buscaban provocar una reacción de nuestra selección en un momento delicado del partido».

La tensión subió y, según él, el capitán Saafan el Pequeño perdió los nervios por la provocación y recibió una tarjeta roja.

Concluyó: «No hubo objetivo técnico; solo querían provocar y distraernos en los últimos minutos, presionando psicológicamente tras la polémica arbitral».

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