Ibrahim Hassan: Messi es «provocador» y no sé por qué ha venido a hablar con nosotros

Ibrahim Hassan, seleccionador de Egipto, criticó la conducta de Lionel Messi en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Egipto perdió 2-3 ante Argentina el martes en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas.

«Messi es muy provocador; no entiendo por qué se acercó a nuestra zona técnica mientras protestábamos por las decisiones arbitrales», declaró en televisión.

Y añadió: «Jugaron con mucha frialdad, aprovechándose de las facilidades que les brindaron algunas decisiones del árbitro, y quedó claro que intentaban crear una situación de provocación y presión psicológica sobre el cuerpo técnico y los jugadores egipcios».

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Y añadió: «Lo llamativo es que fueron los miembros del cuerpo técnico argentino quienes se acercaron a nuestra zona, no al revés; buscaban provocar una reacción de nuestra selección en un momento delicado del partido».

La tensión subió y, según él, el capitán Saafan el Pequeño perdió los nervios por la provocación y recibió una tarjeta roja.

Concluyó: «No hubo objetivo técnico; solo querían provocar y distraernos en los últimos minutos, presionando psicológicamente tras la polémica arbitral».