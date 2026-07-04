Ibrahim Afellay sobre los disturbios en Schilderswijk tras la victoria de Marruecos: «¡Es un problema social!»

Ibrahim Afellay ha criticado con dureza los disturbios en el barrio de Schilderswijk, en La Haya, tras la victoria de Marruecos sobre Canadá en el Mundial. El analista de la NOS asegura que no hay un «problema con los marroquíes», sino un «problema social», y está harto de que se le señale cada vez que se aborda este tema.

Tras la victoria de Marruecos sobre Países Bajos a principios de semana ya hubo disturbios en varios puntos del país, y tras el triunfo contra Canadá se repitieron, especialmente en La Haya.

La policía, con unidades caninas, montadas y un cañón de agua, intervino junto con agentes encubiertos para restaurar el orden.

Sin embargo, el exinternacional holandés de origen marroquí no cree que los disturbios se deban a un «problema de los marroquíes». «Siempre se le da la vuelta y se convierte en un problema de los marroquíes, pero no estoy en absoluto de acuerdo con eso».

«Los hinchas del Feyenoord que destrozaron todo en Italia también fueron vándalos», recuerda Afellay, en alusión a los disturbios de 2015 en Roma.

«Lo mismo ocurre con los aficionados del Ajax que interrumpieron un partido en el estadio lanzando pirotecnia al campo, lo cual supone un peligro para las personas».

«¡Es solo un problema social! Es una lástima que se destaque a ese pequeño grupo, cuando hay muchos que se comportan bien. Siempre siento que debo explicar los actos de otros».

«Es extraño tener que explicar lo que hacen otros. No soy responsable, ¿verdad? A veces resulta agotador», concluye Afellay.



