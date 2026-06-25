Ibrahim Afellay señala al claro favorito para el partido entre Países Bajos y Marruecos en el Mundial: «Te van a dar una paliza»

Holanda probablemente se medirá a Marruecos el 30 de junio. El equipo de Mohamed Ouahbi venció a Haití 4-2 en su último partido de grupo, aunque no convenció a Ibrahim Afellay. El analista de laNOS ve a la Orange como clara favorita si se confirma el duelo.

Holanda, con cuatro puntos y una diferencia de +4, jugará el jueves por la noche contra Túnez, ya eliminado tras perder 5-1 con Suecia y 4-0 con Japón.

Holanda lidera el grupo por diferencia de goles. Japón cerrará la fase contra Suecia, que suma tres puntos y aún aspira a avanzar. Así, Holanda tiene grandes opciones de ganar el grupo.

Si se da ese cruce, Afellay asegura que Ronald Koeman no debe temer a la selección marroquí, semifinalista en el último Mundial: «No tiene por qué perder el sueño por Marruecos», afirma tras ver el duelo contra Haití.

«Me pareció que Marruecos jugó muy flojo en la segunda parte, aunque hubo cuatro cambios». Respecto al partido ganado 1-0 contra Escocia, Ouahbi dio descanso a Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop y el exjugador del Ajax Noussair Mazraoui.

«La forma en que Marruecos pierde el balón una y otra vez...», continúa Afellay. «Contra rivales más fuertes, simplemente te machacan. Das ventaja al rival al perderlo innecesariamente, en zonas en las que no debes».

“Contra equipos mejores no te puedes permitir perder el balón así, y Holanda tiene un equipo muy bueno, con mucha velocidad en ataque que no perdona”, concluye. Si, contra todo pronóstico, Holanda acabara segunda, su rival sería Brasil.