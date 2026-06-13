Ibrahim Afellay ha dejado clara su opinión sobre el debate de los delanteros de la selección holandesa. Para el analista de la NOS, está claro: no debe ser Memphis Depay, sino Donyell Malen quien sea titular el domingo contra Japón.

Memphis ha sido la primera opción de Ronald Koeman durante años, pero las lesiones la temporada pasada y su falta de forma en la preparación mundialista lo frenan.

Malen, cedido en la AS Roma, marcó catorce goles en dieciocho partidos de Serie A y devolvió al club a la Champions tras siete años.

En las últimas semanas, gracias a su forma física, Koeman le alineó en los amistosos contra Argelia y Uzbekistán, aunque falló algunas ocasiones claras y el debate creció.

«Para mí, eso no es un tema de debate», afirma Afellay sobre la delantera. «Yo jugaría con Malen. Memphis se ha ganado su puesto, pero aún no está en forma».

«Si tienes a alguien como Malen, que está en plena forma y lo está haciendo de maravilla desde hace medio año en el AS Roma... ¿Debes descartarlo basándote en dos partidos en los que no ha aprovechado sus ocasiones?»

«Yo también creo que hay que darle la oportunidad y la confianza a largo plazo. Él es también el futuro de la selección holandesa», afirma Afellay con entusiasmo sobre Malen, de 27 años, que recientemente firmó un contrato con la Roma hasta mediados de 2029.

Jan Mulder comparte su opinión: «Esas dos ocasiones que falló contra Uzbekistán pueden pasar. ¿Crees que las fallará en todos los partidos? Lleva un año jugando de maravilla».