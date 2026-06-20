Ibrahim Afellay: «Espero que Ismael Saibari le eche una buena bronca en la selección de Marruecos»

Ibrahim Afellay admite a la NOS que le preocupa la eficacia ofensiva de Marruecos tras la victoria 0-1 ante Escocia en el segundo partido del Mundial.

En el minuto 77, Brahim Díaz desperdició una ocasión clara: prefirió disparar en vez de ceder el balón a Ismael Saibari, lo que derivó en una pérdida infantil y un desenlace agónico.

«Si eres tan bueno con el balón como Díaz, nunca puedes decir: “No lo he visto” (a Saibari)», afirma Afellay. «¡Estos son momentos clave en un partido!»

«No puedes decir: “No lo he visto”. ¡Tenía que pasarle el balón ahí, es la opción más lógica! Así se pone 2-0 y se acaba el partido. Ahora le das a Escocia la oportunidad de meterse en el partido», suspira Afellay.

«Espero que Saibari le eche una bronca tremenda o que el entrenador le llame la atención, porque estos son momentos clave».

Durante el encuentro se vio cómo Saibari se desahogó con Díaz por no pasarle el balón. Al final, el resultado no cambió: Saibari fue el héroe de la victoria 0-1.

«Esto se está convirtiendo casi en un problema», concluye Afellay al hacer un balance general sobre las ocasiones falladas por Marruecos. «Si necesitas tantas ocasiones para marcar goles… Cuando te enfrentes a rivales aún más fuertes, esto se convertirá en un punto débil».