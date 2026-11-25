Cómo ver el Iberia 1999 vs Getafe con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

El Iberia 1999 recibe al Getafe en el estadio Mikheil Meskhi de Tiflis en un partido de la fase de liga de la Conference League.

El conjunto georgiano muestra mucha más solidez en la competición nacional que en Europa. Ganó por 0-1 a domicilio al FC Samgurali Tskhaltubo el 21 de noviembre y empató 2-2 con el Spaeri una semana antes, por lo que lleva tres partidos sin perder en la Erovnuli Liga.

En la Conference League, sin embargo, el equipo de Levan Korgalidze perdió 2-1 ante el FC Copenhague el 5 de noviembre. Ocupa el 29.º puesto de la tabla y necesita sumar puntos para ascender.

El Getafe llega en mala racha. El equipo de Pepe Bordalas cayó por 3-0 ante el Atlético de Madrid en LaLiga el 22 de noviembre, su tercera derrota en los últimos cuatro partidos.

Perdió 1-0 ante el Brighton & Hove Albion en esta competición el 5 de noviembre y ocupa el 31.º puesto de la Conference League, solo dos por debajo de su anfitrión. El viaje a Tiflis le brinda la oportunidad de cambiar el rumbo.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

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