Ibarra alerta: "Después del COVID, los ultras están retornando a los estadios"

Esteban Ibarra dio la voz de alarma en "Radio Marca" sobre los últimos acontecimientos

Esteban Ibarra, es el Presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, ha concedido una entrevista en ‘Radio Marca”, en la que se ha referido a los últimos delitos de odio que han brotado en el fútbol español. Ibarra ha comentado que "la denuncia es la llave que abre la puerta para que en estos casos, la Fiscalía pueda abrir diligencias e investigue". Además, añadió algo importante: “Los clubes tienen que colaborar y hasta ahora han estado bastante pasivos", explica. El objetivo, que no se archiven las denuncias.

Ibarra alerta: "Muchos ultras han vuelto, no nos equivoquemos"

Al ser preguntado sobre la necesidad de sacar al "Frente Atlético" del Atlético de Madrid y el hecho de que Florentino Perez sacase a ‘Ultrasur’ del Santiago Bernabéu y Laporta hiciera lo propio con los ‘Boixos Nois’ del Camp Nou, Ibarra alertó: “Bueno, a sacar… ahora tras la pandemia, muchos de esos ultras han vuelto a retornar a los estadios. Tampoco nos equivoquemos, porque no para de haber incidentes violentos y enfrentamientos entre unos y otros”, comentó.

"Hace dos semanas hubo enfrentamientos entre ellos"

Acerca del caso del Atlético de Madrid, Ibarra precisó que “hace dos semanas hubo enfrentamientos entre ellos mismos, entre una facción y otra facción”. “En el caso del Atleti, en el episodio del Metropolitano, no se aportó ningún indicio y la policía no tuvo capacidad para actuar. Ahora, en el caso de esta pancarta, pues una pancarta no la pone una sola persona, así que supongo que la policía puede clarificar buscar matrículas de coches y así poder identificar”.

"Nos hemos quedado en gestos de Florentino y Laporta, importantes, pero ahora esto está retornando después del COVID"

Respecto a las medidas a tomar añade que “son años avanzando en círculos por la banalización de la ley", avisa. "Nos hemos quedado en gestos de Laporta y Florentino Pérez, gestos importantes, pero ahora mismo, después del COVID, esto está retornando, hay muchas peleas en las calles de unos y otros, se citan, Internet es un infierno y hay que poner fin a esto, porque luego se traslada a ámbitos juveniles y familias, no puede ser", zanjó.

Fiscalía y Policía investigan el muñeco de Vinicius y la pancarta "Ana Frank es del Atleti"

Cabe añadir que la Fiscalía sigue avanzando en la investigación por la pancarta aparecida en la M-40 madrileña y por el muñeco colgado que hacía referencia a Vinicius Júnior, jugador del Real Madrid. La Fiscalía entró de oficio en este asunto y sigue avanzando en sus diferentes pesquisas para localizar a los autores materiales.

Y también que la Delegada del Gobierno ha confirmado que la brigada de información de la policía ha abierto una investigación sobre la pancarta de ‘Ultrasur’ en donde se decía ‘Ana Frank es del Atleti”, colocada en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu.