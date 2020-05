Ibai: "Prefiero jugar la final de Copa con gente antes que la Europa League"

La UEFA ha comunicado que el 7º clasificado tendrá plaza europea si la final de Copa no se juega antes del 3 de agosto

Contundente y sincero. Así se mostró Ibai Gómez, jugador del : "Prefiero jugar la final con mi afición. Hemos llegado todos hasta aquí y merecemos estar todos. Prefiero esa opción a jugar la , lo pongo muy por encima". Esa fue la declaración de intenciones del jugador de Santutxu en la Cadena COPE, justo después de que la UEFA notificase a la RFEF que la final de Copa solo concederá plaza para viajar por Europa la próxima campaña si se juega antes de finalizar la actua. Es decir, que si no se pudiese disputar el duelo entre Real y Athletic, se perdería la plaza europea del torneo del KO. El sería el beneficiado.

La UEFA entiende que una final es una final por aquello de la afición, pero que si todas las partes están haciendo un esfuerzo para acabar sus torneos, los clubes que juegan esta final, también deben hacerlo. Esto obliga a jugar la final sin público, puesto que, en caso de no jugarse el título de copa, el puesto de Europa League irá al siguiente mejor clasificado en la liga, en el caso de al septimo. El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió este jueves que no había ningún problema en retrasar las finales de Copa más allá del 3 de agosto, pero advirtió de que si se disputa más tarde de esa fecha, el campeón no viajará a Europa, se quedará sin el premio adicional.

Por tanto, Athletic y Real viven ante la disyuntiva de jugar la final con gente en las gradas sacrificando la posibilidad de no ir a Europa o jugar la final de Copa a puerta cerrada y contar con la posibilidad de poder ingresar más dinero por participar en competiciones europeas. Ibai Gómez lo tiene claro: "Prefiero jugar con todos. Lo prefiero a jugar la Europa League", expuso. cLaro, que lo que más le gustaría al vizcaíno es "sacar la gabarra". La pelota, en el tejado de Athletic y Real.