La recta final del mercado de fichajes de verano de 2025 fue frenética para el Bayern de Múnich. Después de vender a Kingsley Coman a Arabia Saudí a mediados de agosto, los muniqueses necesitaban incorporar a toda costa a un jugador de ataque. Pero, por indicación de Uli Hoeneß, hombre fuerte del club, solo podía llegar cedido.

Ademola Lookman pronto se perfiló como un candidato prometedor. El extremo izquierdo había llevado al Atalanta de Bérgamo al título de la Europa League en 2024 con un triplete ante el Bayer Leverkusen y había terminado en un destacado 14.º puesto en la votación del Balón de Oro. Ahora quería dejar Bérgamo por un club más grande, así que el interés del Bayern de Múnich le venía como anillo al dedo.

Lookman está representado por la agencia Roof, que también lleva, entre otros, a Konrad Laimer y Serge Gnabry. La comunicación fue directa y, según parece, el club y el jugador llegaron pronto a un acuerdo. El fichaje acabó frustrándose únicamente porque el Bayern de Múnich y el Atalanta no lograron ponerse de acuerdo sobre las condiciones del traspaso.

Según se supo, los muniqueses ofrecieron una cesión con opción de compra de 28 millones de euros. Sin embargo, el Atalanta quería un traspaso definitivo o una cesión con obligación de compra por unos 50 millones. Finalmente, en lugar de Lookman llegó Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea a cambio de 15 millones. Lookman fichó por el Atlético de Madrid en el invierno siguiente por 35 millones.

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Ademola Lookman busca recuperar su mejor nivel en el Atlético de Madrid

Mientras Jackson decepcionó durante buena parte de su etapa en el Bayern de Múnich, Lookman firmó una gran segunda mitad de temporada con el Atlético. Sumó 13 participaciones de gol en 24 partidos oficiales, entre ellas el importante tanto del 1-2 en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el FC Barcelona, que acabó propiciando una sorprendente clasificación para semifinales.

Aunque Lookman no participó en el Mundial en verano y, por tanto, comenzó la temporada descansado, en las últimas semanas ha estado muy por debajo de las expectativas. Tras 14 partidos, el nigeriano de 29 años apenas suma tres participaciones de gol, dos de ellas, al menos, en la Champions League. Lookman marcó en la victoria por 2-0 ante el Manchester United y dio la asistencia del gol en el empate 1-1 contra el VfB Stuttgart.

En Primera División fue sustituido al descanso en tres partidos consecutivos, antes de entrar en juego ya en la recta final del 2-0 ante el UD Levante el sábado. «Puede que Lookman no esté ahora mismo en su mejor momento, pero seguimos creyendo en él», afirmó el entrenador Diego Simeone. «Lo necesitamos y sabemos lo que puede aportar al equipo».

Por cierto, el Bayern de Múnich también podría necesitar ahora mismo a Lookman: tras las bajas de Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, escasean las opciones, sobre todo en el extremo izquierdo, la posición predilecta de Lookman. En el duelo contra el Atlético del martes, se espera que juegue ahí el lateral izquierdo Alphonso Davies. Ah, y Jackson, como es sabido, regresó al Chelsea tras una temporada decepcionante en verano y ahora juega y marca para el Aston Villa.