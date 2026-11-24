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El lateral izquierdo del Aston Villa Ian Maatsen ha avisado al equipo de Unai Emery de que le espera una dura prueba en la Champions League cuando se enfrente al Galatasaray el martes por la noche en Estambul. Tras recuperarse antes de lo previsto de una lesión de tobillo y renovar su contrato hasta 2032, el neerlandés calificó al conjunto turco como el mejor de su país.

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Maatsen avisa del desafío en Estambul

Maatsen ha advertido al Aston Villa de que no debe subestimar al Galatasaray, pese a haber ganado tres de sus cuatro primeros partidos de la fase de liga de la Champions League. Aunque el Aston Villa goleó 6-0 al Fenerbahce en Villa Park el mes pasado y levantó el trofeo de la Europa League en Estambul ante el Friburgo la temporada pasada, el neerlandés espera una prueba a domicilio mucho más exigente. Recuperado de un problema en el tobillo, el jugador de 24 años está listo para desempeñar un papel importante.

El defensa celebra su renovación y su recuperación

Maatsen se convirtió en el lateral izquierdo titular del Aston Villa tras la marcha de Lucas Digne al Paris Saint-Germain en verano y ha superado los 100 partidos desde que llegó procedente del Chelsea en julio de 2024 , antes de firmar un nuevo contrato hasta 2032 el 11 de noviembre .

En declaraciones a TNT Sports, explicó: «La lesión fue un pequeño contratiempo porque nunca había sufrido una lesión de ese tipo. Espero que no vuelva a ocurrir.

»También fue un buen momento para centrarme en la rehabilitación y asegurarme de que cada paso que daba era el correcto, trabajando con el personal médico y los entrenadores.

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»Por suerte, volveré un poco antes de lo previsto, así que estoy muy contento.

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»También me alegra que el club confíe en mí y haya ampliado mi contrato. Es un momento del que me siento muy orgulloso y tengo ganas de dar aún más por este magnífico club, especialmente en estas noches europeas».

El neerlandés espera un duro duelo en Turquía

Aunque Emery ganó con amplios marcadores en casa sus dos anteriores enfrentamientos de Champions League ante rivales turcos, al vencer 6-1 al Bursaspor con el Valencia en 2010 y 6-0 al Fenerbahce en la segunda jornada, Maatsen recalcó que visitar al Galatasaray es otra historia.

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«Es un buen lugar al que volver porque allí ganamos el trofeo de la Europa League», dijo. «Pero mañana será totalmente distinto. Es un partido de Champions League, que creo que supone una oportunidad mejor, contra el que, en mi opinión, es el mejor equipo de Turquía.

»Así que será un buen desafío y, por supuesto, tenemos ganas de afrontarlo. Pondremos toda nuestra experiencia en juego. Será un buen partido, un partido difícil, y estamos preparados».

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Sobre la confianza adquirida tras golear al Fenerbahce, añadió: «Nos da mucha confianza. En casa nos sentimos fuertes y sabemos de lo que somos capaces. Tenemos jugadores con mucho talento que pueden decidir partidos y el espíritu de equipo es muy bueno.

»Incluso los nuevos, que han llegado de otras ligas, se están adaptando bien. Estoy muy contento de formar parte de este equipo».

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El Aston Villa busca una plaza de clasificación directa

El Aston Villa viaja a Estambul tras haber marcado 12 goles en la Champions League esta temporada, solo uno menos que los 13 que anotó en toda la fase de liga de 2024-25. Sin embargo, el Galatasaray ha ganado sus tres últimos partidos en casa ante equipos ingleses: venció 3-2 al Tottenham en la Europa League 2024-25 y 1-0 al Liverpool en dos ocasiones la temporada pasada. Lograr un resultado positivo reforzaría las opciones del equipo de Emery de clasificarse directamente.