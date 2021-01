Iago Aspas, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Celta

El mejor jugador del conjunto gallego tuvo que ser reemplazado nada más comenzar la segunda parte ante el Real Madrid; estará un mes de baja.

Duro golpe para el : Iago Aspas se ha lesionado el pasado sábado en el partido que enfrentaba al conjunto gallego con el , por la jornada 17 de .

Con derrota parcial de 1-0 en el marcador, el Celta se quedó sin su mejor futbolista, un Iago Aspas que había marcado hasta nueve goles y había dado seis asistencias con la camiseta celeste durante la temporada liguera 2020/21.

QUÉ LESIÓN TIENE IAGO ASPAS

"Iago Aspas se tuvo que retirar lesionado al inicio de la segunda mitad del encuentro ante lo Real Madrid. El canterano celeste sufre una probable rotura fibrilar en los isquiotibiales de su pierna derecha", rezaba el parte médico del club nada más acabar el partido.

Dos días después, el lunes 4 de enero, el Celta confirmó que Aspas "sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho" y que estaría de baja entre tres y cuatro semanas.

Aspas venía de una semana en la que no había entrenado al 100% por unas molestias físicas. De hecho, tras el triunfo ante el , Eduardo Coudet había dicho que lo quitó del campo sobre el final del encuentro para no forzar el físico de su mayor figura.

En ese sentido, es posible que Aspas haya llegado con lo justo al partido en Valdebebas. Como sea, una entrada de Nacho Fernández (que le costó la amarilla al defensa del Real Madrid) acabó con el partido de Iago sobre los cinco minutos de la segunda parte.

Enseguida, Aspas se echó la mano a la parte posterior del muslo. Una vez en el banquillo, se le pudo ver con hielo en el isquiotibial. Fran Beltran tuvo que entrar en su lugar.

QUÉ PARTIDOS SE PIERDE IAGO ASPAS CON EL CELTA

Sin dudas, un contratiempo importante para el Celta, que pierde a su jugador franquicia. ¿Qué partidos se perderá con el cuadro de Balaídos? De momento, el Celta tiene que visitar el próximo 5 de enero al UD Ibiza-Eivissa, por la , y luego tiene que recibir el próximo viernes 8 de enero al , por la Jornada 18 de LaLiga, visitar al Real el próximo 20 de enero, por la Jornada 19 del campeonato doméstico, y recibir al por la Jornada 20, el 24 de enero. Esos cuatro partidos se los perderá con seguridad, peligrando también el encuentro ante el del 31 de enero. Es posible que pueda volver ante el , el 7 de febrero.

COUDET: "PIENSO QUE LO DE ASPAS NO ES UN DESGARRO"

Coudet daba sus primeras impresiones sobre la lesión de Iago Aspas. Lo hizo en rueda de prensa, donde señalaba: "Lo de Iago es una molestia que, dentro de lo malo, no es de gravedad. Sí que seguramente lo perderemos para estos dos juegos próximos, creo yo. Siendo sincero y sin un diagnóstico real, pienso que no es un desgarro, puede ser una distensión, algo más que una contractura es seguro", comentaba. Y añadía: "No es como cuando sentís el balazo atrás".