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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Huyó a Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte por la temprana eliminación del Mundial

World Cup
Sudáfrica vs Corea del Sur
Sudáfrica
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M. Hong
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El entrenador ha dimitido, pero la indignación popular le sigue persiguiendo.

Hong Myung-bo, exseleccionador de Corea del Sur, viajó a Estados Unidos dos días después de regresar al país, tras recibir amenazas de muerte por la temprana eliminación del Mundial 2026.

Dimitió tras la eliminación en la primera fase y, a su regreso a Seúl, fue recibido con hostilidad y amenazas por parte de la afición.

La cadena francesa RMC informó que el técnico, de 55 años, fue visto en el Aeropuerto Internacional de Incheon listo para viajar a Los Ángeles menos de 48 horas después de su regreso, en lo que se interpretó como una huida temporal ante la escalada de presiones y amenazas a su seguridad.

A su llegada, los aficionados corearon insultos por megáfono, muestra del enfado por la eliminación.

Los medios también reportaron carteles en su contra en Seúl y que se le impidió entrar a algunos comercios por el malestar ciudadano.

SKOREA-FBL-WC-2026Getty Images

A pesar del ambiente tenso, Hong compareció ante la prensa con aspecto agotado, portando gorra y mascarilla, y negó desacuerdos internos o la exclusión de algún jugador por indisciplina.

En unas breves declaraciones, afirmó: «Tengo algo que decir, pero esa historia se contará más adelante».

La selección, liderada por Son Heung-min y Lee Kang-in, ganó 2-1 a República Checa pero cayó 1-0 ante México y Sudáfrica, lo que significó su eliminación.

Este fracaso se asemeja al que vivió el técnico en el Mundial 2014, por lo que presentó su dimisión y asumió «toda la responsabilidad» de la eliminación.

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