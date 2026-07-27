Huyendo del infierno del Al-Hilal: Darwin Núñez define su nuevo destino

El delantero uruguayo Darwin Núñez está cerca de poner fin a su etapa en el Al-Hilal, ya que su salida del equipo se ha convertido en cuestión de tiempo, en una operación que se llevará a cabo a préstamo con opción de compra hasta junio de 2027.

Fuentes conocedoras del asunto revelaron que el jugador, que se encuentra actualmente con la expedición del Al-Hilal en su concentración de pretemporada en Austria, presiona con fuerza para marcharse, y ya ha obtenido la aprobación inicial de la dirección del club para su cesión.

Núñez había pedido en un principio la rescisión de su contrato, antes de alcanzar una fórmula de consenso que consiste en renunciar a una parte de su salario, a cambio de que el Al-Hilal contribuya a asumir una parte de sus emolumentos durante una temporada.

El empeño del jugador por marcharse responde a su deseo de regresar al continente europeo y unirse a un equipo que compita por títulos, y sus agentes ofrecieron sus servicios al Barcelona durante los últimos días, donde el caso fue estudiado dentro del club catalán.

Según el diario español "Sport", el próximo destino de Núñez podría ser la liga portuguesa, ante la existencia de un interés serio de los dos grandes del fútbol portugués, Oporto y Benfica. Las estimaciones apuntan al deseo de todas las partes de cerrar la operación antes del regreso de la expedición del Al-Hilal a Arabia Saudí el próximo 3 de agosto.

La opción de regresar al Benfica es la más bienvenida por parte del jugador, ya que vivió allí una de sus mejores etapas futbolísticas tras incorporarse procedente del Almería español, en una operación en la que el club portugués le arrebató el jugador al Barcelona por 25 millones de euros, antes de brillar y traspasarse al Liverpool en una operación que superó los 75 millones de euros.

Sin embargo, el delantero internacional no logró adaptarse al ambiente de la Premier League, ni encontró la estabilidad esperada en su experiencia en la liga saudí.

Y pese a haber recibido otras ofertas del Atalanta y del Beşiktaş, no llegó a un acuerdo con ellos, mientras que la oferta del Barcelona sigue siendo tan solo una propuesta que hasta el momento no se ha convertido en un paso oficial.