Hussein Kharja: la Europa egoísta teme perder su hegemonía e Infantino no merece los ataques

El exinternacional marroquí Hussein Kharja, director regional para Oriente Medio y el Norte de África en la FIFA, defendió con firmeza al presidente de la institución internacional, Gianni Infantino, reafirmando su total respaldo hacia él, en medio de las críticas y presiones a las que se ha visto sometido últimamente.

Kharja dijo, en declaraciones a la plataforma marroquí "SOCCER212", en relación con lo que se rumorea sobre la posibilidad de que asuma la presidencia de la Real Federación Marroquí de Fútbol: "Tengo una sola cosa que decir: hoy tenemos al mejor presidente que ha conocido la Federación jamás. Fouzi Lekjaa es una persona a la que tengo un gran aprecio y un profundo respeto, y me unen a él muy buenas relaciones".

Y continuó: "Le deseo toda la suerte, y espero de todo corazón que permanezca al frente de la Federación. Es una persona a la que respeto mucho y, por encima de todo, es sumamente competente. Es difícil encontrar un presidente capaz de realizar semejante trabajo".

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Sobre la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Kharja dijo: "Con toda sinceridad, todos los que esperaban la oportunidad de criticar el torneo —como ocurrió anteriormente en Catar 2022— solo para poder criticar, se equivocaron por completo. En cuanto a la asistencia y el entusiasmo de los aficionados, pese a las duras críticas a los precios de las entradas o al coste de los desplazamientos, los estadios estaban llenos hasta el último asiento, ya fuera en Canadá, en México o en Estados Unidos".

Y añadió: "Muchos dijeron que Estados Unidos no es un país de fútbol, y que la FIFA se encaminaba hacia el fracaso. Al final, este torneo silenció todas las críticas, tal como lo hizo Catar hace dos años. Un saludo a la organización, a los tres países anfitriones y a la FIFA. Todo fue un éxito, a pesar de quienes solo esperaban el tropiezo".

El ataque a Infantino

Y sobre las críticas dirigidas a Infantino últimamente, Kharja dijo: "En primer lugar, hay que poner las cosas en su contexto. El presidente llega con una propuesta para cada federación. Presenta su proyecto, y cada federación tiene derecho a decir sí o no. Esto no es en absoluto una obligación, contrariamente a lo que intentan hacernos creer. Él propone, y ellos deciden. No veo ningún problema en absoluto".

Y prosiguió: "Lamentablemente, todos sus detractores se apresuraron a saltar sobre esta información para atacar el proyecto. Encuentro esto algo profundamente anormal. La gente imagina que es fácil encontrar financiaciones para ayudar a las federaciones, pero se equivocan. El presidente, gracias a sus redes y relaciones, simplemente intentó conseguir financiaciones para federaciones que tenían la opción de firmar o no".

Y continuó: "Lo que quiero decir hoy es que, desde su elección en 2016, hay que elogiar el trabajo que han realizado el presidente Infantino y la FIFA. El presidente busca globalizar el fútbol y hacerlo verdaderamente universal. Y ese es el verdadero núcleo del problema: esta apertura molesta a una parte determinada del mundo, y especialmente a Europa".

Y añadió: "Que estos países pequeños, que tienen dificultades para organizarse, puedan competir mañana con los gigantes del fútbol, eso molesta a algunos. Y eso es exactamente lo que vimos en el último Mundial: selecciones más modestas que vinieron a alterar los equilibrios frente a las grandes potencias".

"Europa se siente amenazada"

Y agregó el exinternacional marroquí: "El verdadero problema es que Europa se siente amenazada. Ve que el fútbol avanza en los demás continentes. Hoy, como marroquí, lo veo bien: jóvenes con doble nacionalidad que nacieron y se formaron en Europa eligen jugar para Marruecos, para su país de origen. Y eso también molesta a Europa, que solo mira con egoísmo sus propios intereses".

Y continuó: "Todos los que atacan a Infantino provienen esencialmente de Europa. Temen esta competencia que se avecina, temen el derrumbe de su hegemonía, y quieren seguir siendo los únicos amos del fútbol. Pero no: el fútbol pertenece a todos".

Y dijo sobre su relación con el presidente de la FIFA: "Y como he tenido la oportunidad de conocer personalmente a Gianni Infantino y de acompañarlo a diario, veo la persona que es. Puedo asegurarles que no merece en absoluto todos estos ataques injustos. Con sinceridad, no merece todo lo malo que se dice de él".

Y prosiguió el asesor deportivo de Infantino: "¿Saben cuántos actores privados financian las ligas europeas, incluso a nivel de clubes? Y aquí no hay ningún escándalo para ellos, nadie pregunta de dónde viene el dinero. Pero en cuanto Infantino quiere conseguir dinero para financiar el fútbol en todo el mundo, ¿aquí gritan? Esto es pura hipocresía. Quieren prohibirle a la FIFA lo que se permiten a sí mismos. Solo Europa teme que se le escape su hegemonía".



