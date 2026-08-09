Hussein Kharja a Vigo: tus declaraciones son despreciables, ¿cómo hablas después de lo que hiciste con el Barcelona?

La exestrella marroquí y director regional para la región de Oriente Medio y el Norte de África de la FIFA, Hussein Kharja, lanzó un ataque contra la leyenda del fútbol portugués Luís Figo, a raíz de las críticas que este último dirigió al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino.

Figo había exigido a Infantino que abandonara su cargo, en un extenso artículo publicado recientemente en el diario británico"Daily Mail", acusando a la FIFA, bajo el liderazgo del dirigente suizo, de llevar a cabo comportamientos propios de una banda mafiosa.

En respuesta a la exestrella del Real Madrid y el Barcelona, Kharja declaró a la plataforma marroquí "SOCCER212": "Después de todo lo que Infantino ha hecho por las leyendas del fútbol, me parece ruin, verdaderamente ruin por parte de Luís Figo salir de esta manera. Y por encima de todo, los temas que ha abordado".

Y añadió: "Es la última persona en el mundo que puede dar lecciones morales sobre egoísmo o dinero. Porque si recordamos lo que él hizo, cuando dejó el Barcelona para irse al Real Madrid... ¿Cómo se atreve a hablar de dinero, egoísmo y dignidad?".

Y prosiguió: "El fondo del problema es que la política de Infantino incomoda profundamente a Europa. Miren la evolución del fútbol africano: ahora ofrece a los jugadores con doble nacionalidad una alternativa real para representar a su país de origen. Y eso es lo que Europa no soporta. Los españoles o los neerlandeses se sienten mal cuando ven talentos que se les escapan en favor de Marruecos u otros países".

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Y completó: "La Premier League se vende a capitales extranjeros —estadounidenses, saudíes o griegos—, pero en cuanto unos inversores estadounidenses intentan entrar en el capital de las competiciones internacionales, gritan. Que capitales extranjeros compren sus propios clubes no supone un problema moral para ellos, pero cuando tocan cuotas en el mercado mundial, ahí se convierte en un escándalo. Ya es hora de que barran delante de sus propias casas".

"El sustituto de Infantino"

Sobre las informaciones que hablan de que la FIFA busca un sustituto para Infantino, Kharja dijo: "Los críticos de la FIFA y los medios cómplices intentan insinuar la existencia de una guerra interna entre el secretario general y el presidente. En realidad, el presidente goza del apoyo incondicional de toda la FIFA".

Y agregó: "Los medios se lanzan sobre cualquier oportunidad para avivar las tensiones y crear polémica, pero no existe ninguna tensión en absoluto. Todos estamos y seguiremos estando solidarios detrás de nuestro presidente, ya sea el secretario general Mathias (Grafström) o el resto del comité ejecutivo".

Y concluyó sus declaraciones diciendo: "Mi deseo es que el presidente Ceferin (presidente de la UEFA), a quien también respeto, se siente en la misma mesa con el presidente Infantino para resolver sus diferencias. La opción del boicot claramente no es la solución. Ambos son grandes líderes, y sabrán encontrar un terreno común en beneficio del fútbol".



