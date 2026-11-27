Compartir Sigue a GOAL en Google

Fabian Hurzeler, entrenador del Brighton, elogió a Ibrahim Osman tras su doblete en la victoria por 4-0 del jueves ante el Universitatea Craiova en la Conference League. Con ocho cambios respecto a la derrota del domingo ante el Hull City, el Brighton mantuvo su invicto en Europa con una actuación dominante en el Amex.

Anuncios

Un Brighton con ocho cambios arrolla al campeón rumano

Osman marcó dos goles y dio una asistencia en la reacción del Brighton, que se colocó segundo tras perder 2-0 ante el Hull City . El extremo ghanés empujó a la red un centro de Jack Hinshelwood en el minuto tres. Después, tras el gol de Maxim De Cuyper desde 18 metros y la expulsión de Vladimir Screciu decretada por el VAR, asistió a Charalampos Kostoulas. Osman firmó el cuarto con un disparo con rosca ante un Craiova que hasta entonces estaba invicto.

Hurzeler, satisfecho con la actuación del equipo

Solo De Cuyper, Pascal Gross y Chema Andres conservaron la titularidad respecto al domingo, pero el Brighton dominó de principio a fin, aunque Femi Azeez mandó un disparo por encima del larguero en los últimos minutos.

En declaraciones a la web oficial del club, Hurzeler afirmó: «Creo que empezamos muy bien, y eso también fue muy importante para hacer que el partido pareciera fácil, porque el primer gol, sobre todo, nos ayudó a obligar [al rival] a dejar espacios.

»Eso nos dio más espacio para combinar y más oportunidades para atacar su área. Creo que fuimos muy profesionales y mantuvimos un buen nivel en la primera parte. Luego, por supuesto, la tarjeta roja nos ayudó a rematar el partido, o a cambiar su estructura.

Anuncios Anuncios

»En la segunda parte creamos muchas ocasiones. No me gustó que nos faltaran precisión y acierto para aprovecharlas, porque creo que ahí bajamos un poco el nivel. En conjunto, sin embargo, ganar 4-0 significa que hicimos muchas cosas bien».

Related Topics

Osman pone de relieve la profundidad de la plantilla del Brighton

Fue una noche especial para Osman, de 21 años, que estrenó su cuenta goleadora con el Brighton jugando por la izquierda. Hurzeler también hizo tres cambios en el descanso.

Al elogiar la aportación del joven extremo, Hurzeler añadió: «Creo que hoy hizo un partido muy bueno.

Anuncios

»Marcó el primer gol y generó muchas otras situaciones. Sabemos que su mayor virtud es el uno contra uno, especialmente frente a equipos que defienden en bloque bajo. Es muy útil contar con jugadores capaces de imponerse en el uno contra uno, y hoy mostró un estilo muy llamativo.

»Además, estoy muy contento de que entienda cada vez mejor lo importante que es seguir trabajando duro para mantener la portería a cero. Como jugador ofensivo, también es responsable de ello, porque esa es siempre la base de nuestro juego. En conjunto, una buena actuación».

Anuncios

El Brighton vuelve a la competición doméstica

El Brighton regresa a la Premier League el domingo ante el Newcastle United con la confianza renovada tras reaccionar a su derrota ante el Hull . Con Kaoru Mitoma y Yankuba Minteh aún pendientes de regresar, la plantilla de Hurzeler parece bien preparada para competir tanto en casa como en Europa. Mantener este buen nivel impulsará sus opciones de lograr la clasificación directa.