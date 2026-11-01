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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Humillante media docena: ¿cómo pagó Al Ahly el precio de haberse burlado del Ittihad?

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
1ª División
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Arabia Saudita

¿Qué pasó?

El Al-Ahli no tuvo que esperar mucho para pagar el precio de haberse burlado de su vecino el Al-Ittihad, después de que una frase publicada por su cuenta oficial tras el tropiezo del Decano ante el Abha se convirtiera en una imagen bochornosa, a raíz de la estrepitosa caída frente al Al-Shabab por seis goles a uno, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

La historia comenzó tras el empate del Al-Ittihad ante el Abha por 1-1, cuando la cuenta oficial del Al-Ahli publicó una imagen de la camiseta con la que el equipo disputaría su enfrentamiento ante el Al-Shabab, y escribió sobre ella: "El Al-Ahli se presenta con su mejor atuendo", en una alusión burlona que aprovechó el nombre del Abha, el equipo que frenó a su vecino el Al-Ittihad.

La frase "mejor atuendo" no fue un simple comentario pasajero, sino que llevaba una clara indirecta sobre el tropiezo del Al-Ittihad, pues el Al-Ahli empleó el nombre del Abha en la redacción de su publicación para celebrar el aspecto de su camiseta, dirigiendo a la vez un mensaje burlón a su rival tradicional, que perdió dos puntos en esa misma jornada.

Pero el fútbol no concedió al Al-Ahli mucho tiempo para celebrar aquella provocación, ya que la respuesta llegó dentro del campo de forma cruel, después de sufrir una abultada derrota ante el Al-Shabab por 1-6, en un partido que se convirtió en una de las noches más bochornosas en la historia del Al-Ahli frente a los Leones.

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La crueldad de la derrota no se detuvo únicamente en el marcador, pues el Al-Shabab repitió su superioridad con el mismo resultado que había logrado en el enfrentamiento ante el Al-Ahli durante el año 2008, convirtiéndose la nueva goleada de seis en la mayor derrota que el equipo encaja ante su rival desde aquella fecha, y devolviendo a primer plano un recuerdo doloroso para su afición.

Y así, la burla con la que el Al-Ahli quiso avergonzar al Al-Ittihad se transformó en motivo de mofa contra él tras la caída histórica, después de que el Al-Ahli se encontrara en una situación nada envidiable; pues mientras aludía al tropiezo de su vecino con la frase "mejor atuendo", su noche ante el Al-Shabab terminó con una abultada goleada de seis que hizo que la antigua publicación volviera a primer plano desde un ángulo completamente distinto.

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