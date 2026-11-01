El Al-Ahli no tuvo que esperar mucho para pagar el precio de haberse burlado de su vecino el Al-Ittihad, después de que una frase publicada por su cuenta oficial tras el tropiezo del Decano ante el Abha se convirtiera en una imagen bochornosa, a raíz de la estrepitosa caída frente al Al-Shabab por seis goles a uno, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

La historia comenzó tras el empate del Al-Ittihad ante el Abha por 1-1, cuando la cuenta oficial del Al-Ahli publicó una imagen de la camiseta con la que el equipo disputaría su enfrentamiento ante el Al-Shabab, y escribió sobre ella: "El Al-Ahli se presenta con su mejor atuendo", en una alusión burlona que aprovechó el nombre del Abha, el equipo que frenó a su vecino el Al-Ittihad.

La frase "mejor atuendo" no fue un simple comentario pasajero, sino que llevaba una clara indirecta sobre el tropiezo del Al-Ittihad, pues el Al-Ahli empleó el nombre del Abha en la redacción de su publicación para celebrar el aspecto de su camiseta, dirigiendo a la vez un mensaje burlón a su rival tradicional, que perdió dos puntos en esa misma jornada.

Pero el fútbol no concedió al Al-Ahli mucho tiempo para celebrar aquella provocación, ya que la respuesta llegó dentro del campo de forma cruel, después de sufrir una abultada derrota ante el Al-Shabab por 1-6, en un partido que se convirtió en una de las noches más bochornosas en la historia del Al-Ahli frente a los Leones.

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La crueldad de la derrota no se detuvo únicamente en el marcador, pues el Al-Shabab repitió su superioridad con el mismo resultado que había logrado en el enfrentamiento ante el Al-Ahli durante el año 2008, convirtiéndose la nueva goleada de seis en la mayor derrota que el equipo encaja ante su rival desde aquella fecha, y devolviendo a primer plano un recuerdo doloroso para su afición.

Y así, la burla con la que el Al-Ahli quiso avergonzar al Al-Ittihad se transformó en motivo de mofa contra él tras la caída histórica, después de que el Al-Ahli se encontrara en una situación nada envidiable; pues mientras aludía al tropiezo de su vecino con la frase "mejor atuendo", su noche ante el Al-Shabab terminó con una abultada goleada de seis que hizo que la antigua publicación volviera a primer plano desde un ángulo completamente distinto.