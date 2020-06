Humberto Suazo: "En Colo Colo me trataron como a un cualquiera y me afectó"

El histórico delantero chileno de 39 años expresó que aún se siente dolido por la forma en la cual se dio su salida del Cacique.

Humberto Suazo rompió el silencio sobre su polémica salida de tras un conflicto con el cuerpo técnico comandado por José Luis Sierra en 2015. El delantero aseguró que no volvería a hablar del tema.

"Si a una empresa no le sirves, te hacen a un lado. Me trataron como a un cualquiera y eso a la larga me afectó. No había hablado esto y lo haré por primera y última vez", manifestó el Chupete sobre aquella situación en diálogo con CDF.

El artículo sigue a continuación

Y añadió: "Hay cosas que duelen, porque das todo y de un día para otro te tratan como a cualquiera. El cuerpo técnico se olvidó que fueron jugadores y compañeros. Con Pedro Reyes estuve en Audax. Son muchas cosas que uno calla, por eso estoy dolido hasta el día de hoy".

Más equipos

Por último, Suazo cerró: "Héctor Pinto siempre me quiso llevar a la U, pero no se dio. Si hubiera tenido la oportunidad, no me hubiese complicado. Si a uno le gusta y está la posibilidad uno no tiene que cerrar la puerta. La gente tiene que ser más abierta y pensar que al final es mi trabajo".