Humberto Suazo, el respaldo de Vegas en su llegada a Monterrey

El defensor chileno destacó el apoyo del ídolo de los Rayados al momento de ser anunciado como refuerzo para el Apertura 2020.

anunció este martes oficialmente el fichaje del chileno Sebastián Vegas, tras diversas negociaciones con su antiguo club, Mazatlán. Con 23 años, el defensa llega a préstamo por un año, con opción de compra. "Hoy comienza tu historia defendiendo el azul y blanco con orgullo y pasión", publicó el club en su bienvenida.

El ex zaguero de , por su parte, presumió el respaldo que le ofreció Humberto Suazo, quien dejó una huella en la institución al transformarse en el goleador histórico de los Rayados tras marcar 121 tantos en 220 partidos, en los que logró cinco títulos.

"Él ama la ciudad, me habló maravillas. Él es el máximo ídolo del club y se puso a toda disposición de lo que necesitara. Es súper lindo que él me haya dado su respaldo, me pone muy contento que una persona tan importante me haya brindado su apoyo. Espero responderle de la mejor manera", declaró el hombre de La Roja en un registró que publicó el club azteca en sus canales oficiales.

Y luego de confirmarse su arribo, el actual futbolista de Deportes La Serena le envió un mensaje. "Vamos hermanito, las mejores vibras", escribió "Chupete" en la foto que el seleccionado utilizó en sus redes para festejar su incorporación al equipo que dirige Antonio Mohamed.

Finalmente, el chileno manifestó estar "súper contento de estar acá, llego con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo como jugador, como profesional y entregar lo mejor de mí".

Y sentenció: "Es una gran responsabilidad llegar a Monterrey, portar esta camiseta y por eso hay que defenderla de la mejor manera. Estar acá era uno de mis sueños desde que llegué a y a la hinchada le digo que me voy a entregar a la camiseta del equipo desde ya".

Cabe recordar que además de Suazo, ocho futbolistas nacionales han defendido la camiseta del cuadro regiomontano: Nelson Sanhueza, Luis Mosquera, Aníbal "Tunga" González, Fabián Guevara, Christian Torres, Miguel Ramírez, Reinaldo Navia y Alejandro Hisis.