Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

«Hulk aparece en París»... La afición del París Saint-Germain anima a los jugadores con una «pancarta espectacular»

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones
Francia
Inglaterra

Gran apoyo del público al equipo francés

La afición del París Saint-Germain se inspiró en un mundo de fantasía para animar a sus jugadores al inicio del partido contra el Liverpool este miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Según Foot Mercato, el miércoles el PSG recibió al Liverpool en cuartos de final de la Champions y los hinchas parisinos prepararon una bienvenida especial.

Un grupo de la CUP desplegó una pancarta de Hulk con el lema: “Despierta al Hulk que llevas dentro esta noche”.

El portal francés concluía: «Esperamos que así sea, lo que les daría una gran oportunidad de clasificarse».

(Leer también)... Vídeo: La afición del Atlético de Madrid lanza cánticos ofensivos contra el islam antes del partido contra el Barcelona

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Liga de Campeones
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images

Anuncios