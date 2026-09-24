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Muhammad Sharaf Eldeen
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Huijsen sobre el derbi: Si los errores hubieran sido a favor del Real Madrid, se habría montado un escándalo enorme

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D. Huijsen
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El defensa del Merengue dirigió sus dardos de crítica especialmente hacia el videoarbitraje.

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, criticó la decisión del videoarbitraje (VAR) de no intervenir en la jugada de Kang-in Lee con Fede Valverde, durante el último derbi madrileño que finalizó con la victoria de los merengues en su feudo (2-1), en el marco de la Liga.

Huijsen declaró, en unas manifestaciones al medio español "okdiario": "Es una lástima, porque tenemos el videoarbitraje para frenar estas actuaciones e impedir que los jugadores rueden por el terreno de juego. Como Valverde no se quedó en el suelo fingiendo durante 5 minutos, el otro jugador no vio la tarjeta roja, y eso es una lástima. Pero el videoarbitraje debería saberlo de todos modos".

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Y añadió el internacional español: "No entiendo por qué el videoarbitraje no intervino en la falta contra Valverde. Puede que sea un error del árbitro, los errores humanos son posibles, pero si es así, ¿de qué sirve tener el videoarbitraje?".

Huijsen prosiguió: "Si los hechos que presenciamos ante el Atlético de Madrid hubieran ocurrido a la inversa, el revuelo habría sido enorme".

Las declaraciones del defensa del Real Madrid llegaron tras un derbi que vivió varias decisiones arbitrales que generaron una amplia polémica, la más destacada la no expulsión de Kang-in Lee tras su entrada sobre Valverde, mientras que el propio Huijsen fue expulsado en la segunda parte, después de que se señalara un penalti a favor del Atlético de Madrid por una falta sobre Giuliano Simeone.

El Real Madrid anunció oficialmente, el pasado martes, que las pruebas médicas a las que se sometió Valverde revelaron que sufre un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo, sin que el club precisara el tiempo de su baja, limitándose a señalar que su estado quedará sujeto a evolución y seguimiento. Sin embargo, informes periodísticos apuntaron a que el jugador uruguayo podría estar de baja durante varias semanas.

Con su derrota ante el Atlético, los merengues retrocedieron al cuarto puesto en la clasificación de la Liga, con 15 puntos, a 6 puntos de su rival, el Barcelona, líder con puntuación perfecta (21 puntos de 7 jornadas).


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