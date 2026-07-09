«Hui para proteger a mi familia de la muerte». Confesión impactante del seleccionador de Corea tras el desastre del Mundial

Tras dos semanas de silencio, Hong Myung-bo, exseleccionador de Corea del Sur, pidió perdón y explicó que viajó a Estados Unidos para proteger a su familia de amenazas de muerte tras la eliminación del Mundial 2026.

A travésde un comunicado, asumió «toda la responsabilidad» por la eliminación en la fase de grupos, con una sola victoria en tres partidos.

La inesperada derrota ante Sudáfrica en la última jornada colmó el vaso y desató protestas en las calles de Corea, donde las críticas cayeron sobre el seleccionador.

En su comunicado, Hong afirmó: «Pido disculpas a todos los aficionados al fútbol coreano. No logré los resultados esperados en el Mundial y, como seleccionador, asumo plena responsabilidad».

Reconoció que su silencio de las últimas dos semanas fue deliberado: «Pensé que la responsabilidad de los resultados del equipo era solo mía y por eso no compartí mi postura con el público».

Sin embargo, rompió su silencio al ver que «se difundían rumores infundados como si fueran hechos».

Lo más grave del comunicado fue que reveló el motivo de su viaje a Estados Unidos hace una semana, interpretado entonces como una huida, y comentó al respecto: «No huí de las consecuencias; recibí amenazas de muerte contra mí y mi familia, así que, como jefe de hogar, debí protegerlos».

Cerró el comunicado asegurando que comparecerá en cualquier audiencia parlamentaria, asumirá la responsabilidad y responderá a todas las preguntas.

Su declaración aclara el momento y anuncia una etapa de rendición de cuentas en el fútbol coreano, tras una derrota que se convirtió en asunto público.