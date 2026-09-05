Hugo Borst se mostró muy molesto con Tolu Arokodare en la previa del Ajax - PSV. En la emisión de la VriendenLoterij Eretribune en ESPN se pudo ver que el delantero del Ajax estaba rezando sobre el campo con los ojos cerrados y las manos por delante. «Esto realmente me saca de quicio», dijo Borst.

Al hablar del Ajax y mostrarse las imágenes de Tolu rezando, Borst dice: «Por cierto, ¿por qué tengo que ver esto? Me irrita muchísimo. Una vez tuve una conversación con Dennis Bergkamp sobre la fe. Y él dijo que, si marca, le da las gracias a Dios por dentro. Punto».

«Y yo quiero dejarlo ahí. Esto realmente me saca de quicio. Toda la locura religiosa que recorre el mundo del fútbol. Antes te llamaban temprano un domingo por la mañana para sacarte de la cama y otra vez había uno de esos chalados en la puerta que venía a vender el evangelio».

«Esto también es una especie de pie en la puerta. Soy una persona con una mentalidad muy científica, y mientras científicamente no se haya demostrado todavía que Dios existe, me gustaría dejarlo ahí. En sí, este chico puede hacerlo, pero creo que debería bajar un poco el tono».

Karim El Ahmadi, también presente en la mesa, responde: «Cada uno elige hacerlo a su manera. Y creo que no le hace absolutamente ningún daño a nadie si quiere hacerlo así. De verdad que no me parece un gran problema. Es cosa suya».

Borst no está del todo de acuerdo. «Tú sabes que es un espacio público. Hay cámaras, se está grabando. Creo que, como no creyente, a veces puede resultar chocante, porque es demasiado. Tengo todo el respeto por la gente que cree. Es más: incluso me parece muy bonito poder apoyarte en algo en lo que crees».

«No tengo absolutamente nada en contra de eso. Pero me parece un pie en la puerta en sentido figurado en el momento en que saturas al público con ello, y en que además se convierte en teatro, como con Wout Weghorst», concluye Borst.