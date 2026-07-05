Hugo Borst, acusado de un delito muy grave: «¡Ha llevado a nuestra joven familia al borde del abismo!»

Hugo Borst está en el punto de mira. En X, Scanned Football Photos le acusa de negligencia. El administrador de la cuenta afirma estar al borde de la quiebra por culpa de Borst.

Según la cuenta, Borst lo ha llevado al borde de la quiebra y lleva un mes sin responder a las solicitudes de su abogado.

«Llevo tres meses preparando un álbum de fotos y una presentación para una obra de Hugo Borst, que él iba a presentar en once teatros durante la gira de Hard Gras», explica Scanned Football Photos.

«Trabajé gratis porque Hugo se comprometió por escrito a que, durante la gira, yo ganaría dinero con las ventas del libro», añade.

«Los acuerdos eran claros: Hugo pagaría la impresión y presentaría el libro en escena; luego repartiríamos las ganancias al 50 %. Al terminar cada función, anunciaría que el libro se vendía en el vestíbulo».

«En ese mismo vestíbulo me instalaría con un puesto de libros donde también vendería otros títulos de la serie Scannedfootballphotos», añade.

«La mañana del primer espectáculo, sin que Hugo me avisara, Wessel Penning (periodista del Algemeen Dagblad) me escribió por WhatsApp para decirme que Hugo ya no participaba y que yo no era bienvenido con mis libros».

«Hugo se retiró porque empezó muy tarde y arruinó su obra; prometió volver tras la primera función, pero no lo hizo».

Le reclamé a Hugo el incumplimiento y le expliqué que, como autónomo, la situación era financiera y profesionalmente insostenible. Tras tres meses de trabajo sin cobrar, de la noche a la mañana perdí la única vía de ingresos prevista.

«Además, le recordé que, al ser una familia con niños pequeños (de 2 y 4 años), habíamos organizado nuestra vida en torno a esa gira de dos meses, por lo que mi pareja había tenido que cancelar casi todo su trabajo».

«Hugo Borst ignoró nuestra situación, se limitó a su propio punto de vista y dijo que tenía “mala suerte” porque estaba agotado», añade el afectado.

«Hugo ofreció 500 € por una noche de teatro, quería quedarse con los ingresos del libro y dar por zanjado el asunto».

Rechacé la oferta porque el daño económico por perder todas las funciones es mucho mayor. Le propuse hablar en persona para encontrar una solución, pero se negó y me pidió que lo dejara en paz.

Asegura que no es el único que espera una indemnización de Borst: «Tras seis semanas, tampoco ha pagado la factura de la imprenta que se había comprometido a abonar. La imprenta lleva todo este tiempo persiguiéndole, pero tampoco les da respuesta».

«Además, un abogado ha intentado mediar y le ha pedido varias veces que se ponga en contacto, sin éxito. En total, he solicitado amablemente a cuatro profesionales de su entorno que intercedan, sin respuesta», concluye.

El columnista del Algemeen Dagblad, habitual en ESPN y SBS, aún no ha respondido a las acusaciones.