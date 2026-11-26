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El Trabzonspor turco regresó con una valiosa victoria por 2-1 en el campo del CSKA Sofía búlgaro, el jueves por la noche, en la cuarta jornada de la Conference League.

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El CSKA Sofía se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Sidney Lopes Cabral, jugador del Trabzonspor, en el minuto 33, de modo que el conjunto turco se marchó al descanso por detrás en el marcador.

Sin embargo, el Trabzonspor no se rindió y acabó logrando el empate por medio de su estrella egipcia Mohamed Salah, tras un preciso pase de Batista Mendy, en el minuto 69.

El Trabzonspor mantuvo su empuje ofensivo y se llevó el agónico gol de la victoria, obra de Noah Saviolo, tras un centro de Mohamed Salah.

Con este triunfo, el Trabzonspor suma 9 puntos y ocupa la octava posición, mientras que el CSKA Sofía se queda estancado con un solo punto.

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En la misma competición, el Brighton inglés goleó por 4-0 a su visitante, el Universitatea Craiova rumano.

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Los cuatro goles del Brighton llevaron la firma de Ibrahim Osman (por partida doble), Maxim De Cuyper y Charalampos Kostoulas.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Vladimir Screciu, jugador del Universitatea Craiova, en el minuto 39.

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El Brighton alcanza los 10 puntos y es segundo, a dos del Mónaco, líder con pleno de victorias.

Por su parte, el Universitatea Craiova se queda estancado con 7 puntos en el puesto 15.

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Además, el Atalanta italiano protagonizó una agónica remontada en el campo del Borac Banja Luka bosnio, al que derrotó por 3-2.