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Dos jugadores de la Liga Élite Jawwy (la liga saudí sub-21) inauguraron una era histórica en el estadio del Al Qadsiah durante un amistoso ante el Al Riffa bareiní.

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El Al Qadsiah se impuso por 4-2 al Al Riffa bareiní en el partido disputado este miércoles en el Estadio Aramco, el primero del primer equipo en su nuevo recinto.

El francés Mohamed Sangari abrió el marcador para el Al Qadsiah en el nuevo estadio en el minuto 46, antes de que el defensa español Nacho Fernández firmara el segundo tanto en el 56.

El tercer y el cuarto gol llevaron la firma de dos jugadores del equipo sub-21 del Al Qadsiah, Basil Al Abadi y Fahhad Al Shammari, dos de los mejores futbolistas de la presente temporada de la Liga Élite Jawwy.

Con Al Abadi y Al Shammari como referentes, el Al Qadsiah ocupa la duodécima posición de la clasificación de la liga saudí sub-21 con 11 puntos, fruto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

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El Al Qadsiah ha inaugurado el Estadio Aramco, que se extiende sobre una superficie de 800.000 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 47.000 espectadores, y que acogerá los partidos del primer equipo en las próximas fechas.

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Sin embargo, el encuentro se disputó con la presencia de solo 2000 aficionados, con el objetivo de comprobar la preparación de las instalaciones y de los servicios logísticos, como paso previo a la inauguración oficial del estadio y a su papel como sede de la Copa Asiática 2027 y del Mundial 2034.

Estaba previsto que el Estadio Aramco, el nuevo feudo del Al Qadsiah, se inaugurara durante la Copa Asiática 2027, pero su aplazamiento de enero a diciembre del próximo año cambió el rumbo de los acontecimientos.

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Según el diario saudí «Al Riyadiya», el primer partido oficial que se disputará en el nuevo estadio será de la Liga Élite Jawwy, cuando el Al Qadsiah reciba al Al Hilal el lunes 23 de noviembre, en la undécima jornada.

Después, el estadio acogerá el primer partido oficial del primer equipo el viernes 27 de ese mismo mes, cuando los pupilos del técnico irlandés Brendan Rodgers se midan al Al Fayha en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

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El Al Qadsiah es segundo en la clasificación de la Liga Roshn con 28 puntos, fruto de nueve victorias, un empate y dos derrotas, a dos puntos del líder, el Al Hilal, y por delante del Al Nassr, tercero, por diferencia de goles, aunque ha disputado un partido más que ambos.

Por otro lado, el conjunto de la Provincia Oriental ocupa la quinta posición del grupo Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite con 8 puntos, fruto de dos victorias y dos empates, sin conocer la derrota.

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En la Copa del Rey saudí, el Al Qadsiah superó los dieciseisavos de final tras golear por 5-0 al Al Tai, y se prepara para enfrentarse al Neom el martes 12 de enero en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam, en los cuartos de final del torneo.

El Al Qadsiah también participa en la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, donde se prepara para un exigente duelo ante el Al Ahli el próximo 20 de diciembre, en las semifinales, y en caso de clasificarse para la final se medirá al ganador de la otra semifinal entre el Al Nassr y el Al Kholood.