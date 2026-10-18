El partido entre el Barcelona y el Betis, que terminó con victoria del conjunto catalán por 5-2 en el estadio de La Cartuja, dejó varias acciones arbitrales polémicas, la más destacada de ellas la anulación del gol de Giovani Lo Celso en el minuto 43, que habría dado el 2-2 a los locales, después de que el árbitro Del Cerro Grande llamara al colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea para revisar la jugada en la pantalla del videoarbitraje.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la acción comenzó con un toque de mano durante una disputa del balón entre Cucho Hernández y Gerard Martín, en la que el jugador del Betis se ayudó de su brazo izquierdo para controlar la pelota.

La jugada continuó hasta llegar al costado izquierdo del ataque del conjunto andaluz, antes de que Abde Ezzalzouli intentara enviar un centro, pero Jules Koundé logró despejar el balón después de que le golpeara en el cuerpo, sin llegar a controlarlo en ningún momento.

Los locales recuperaron la pelota, que llegó a los límites del área, y Lo Celso remató directamente con un espectacular disparo de volea, firmando un gol de gran factura.

En cuanto se marcó el gol, Carlos del Cerro Grande llamó al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea desde la sala del videoarbitraje y le dijo: "Ricardo, te recomiendo revisar un posible toque de mano en la fase de construcción de la jugada".

Cuando el árbitro llegó a la pantalla, el equipo del videoarbitraje le explicó: "Observamos que el delantero del Betis hizo un movimiento adicional para controlar el balón. Te voy a mostrar dos imágenes para que veas ese movimiento, que forma parte de la misma fase de ataque. Y también te voy a mostrar la jugada completa para que puedas valorarla".

El equipo del videoarbitraje mostró las dos imágenes que evidencian que el jugador del Betis se ayudó del brazo para controlar el balón, junto con la secuencia completa de la jugada. Tras ver las imágenes, Ricardo de Burgos dijo delante de la pantalla: "Vale, para mí el toque de mano es sancionable".

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Al mismo tiempo, Del Cerro intervino diciendo: "Te voy a mostrar la misma fase de ataque", mientras el árbitro vasco pedía: "Muéstrame el inicio de la fase de ataque, por favor".

El equipo del videoarbitraje respondió: "En el minuto 16, para que veas que la fase de ataque sigue vigente. Te la muestro y tú la valoras".

De fondo se escuchó una voz que decía: "Ahí, ahí, venga, por favor", antes de que otra persona respondiera: "Díselo, por favor".

Después de mostrar la fase de ataque completa, De Burgos dijo: "Para mí, esta parece la misma fase ofensiva, porque el Barcelona no controló el balón en ningún momento, ¿vale? Voy a anular el gol y reanudar el juego con un libre directo a favor del Barcelona".

Las grabaciones de audio revelan que estamos ante dos puntos fundamentales. El primero es que el toque de mano es claro, según confirmó el diario "Mundo Deportivo", ya que el jugador del Betis hizo un movimiento adicional para preparar el balón y controlarlo, lo que explica que el árbitro internacional vasco señalara la infracción.

El segundo punto tiene que ver con la continuidad de la fase de ataque, conocida de forma abreviada como fase de posesión ofensiva.

La guía del comité técnico de árbitros, dependiente del centro de desarrollo arbitral y publicada durante la presente temporada, aclara que la fase de posesión ofensiva termina cuando "uno de los dos equipos se hace con el balón de forma controlada".

Eso explica que el toque de mano se considerara parte de la misma jugada, pese a que el balón golpeó en el cuerpo de Koundé, ya que el Barcelona no pudo recuperar en ningún momento la posesión del balón.



