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El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, explicó por qué no contó con el atacante del Bayern de Múnich Lennart Karl en el partido de la Liga de Naciones contra Serbia del viernes por la noche (3-1) y subrayó que, pese a ello, el adolescente ocupa un lugar importante en sus planes.

Klopp recalcó en RTL que la decisión tomada en Belgrado no fue en contra de Karl, sino a favor del debutante Brajan Gruda: «Imaginemos que ahora solo tuviéramos a Brajan Gruda o solo a Lennart Karl. Hay otros que ni siquiera están aquí y también juegan bien al fútbol». Aunque Karl había entrenado «de forma sobresaliente», «Brajan Gruda también».

El jugador del Leipzig, que hace unas semanas tuvo que ausentarse por lesión de la primera concentración de Klopp con la selección alemana, debutó con Alemania contra Serbia y firmó una actuación sobresaliente. Gruda la coronó con una gran jugada individual desde la línea de medio campo, que culminó con el momentáneo 3-0. Después, Klopp se compadeció del carrilero izquierdo serbio Petar Sukacev: «Es una locura. ¡El lateral izquierdo, el pobre!».

En la recta final, Klopp realizó varios cambios. Sin embargo, no dio entrada a Karl, sino que sustituyó a Gruda por el extremo izquierdo Said El Mala. Klopp explicó que el jugador del Colonia iba a entrar en principio por Derry Scherhant, pero Gruda sufrió entonces unas molestias. «Tampoco puedes decirle otra vez a Said que se aparte y decirle: “Vuelve a sentarte”, porque Gruda tenía un calambre», explicó el seleccionador.

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Klopp subrayó, por otra parte, que Karl, cuya evolución había suscitado debates recientemente en el Bayern de Múnich, había causado una buena impresión en la selección alemana. Según Klopp, el jugador de 18 años había mostrado la humildad que le había pedido Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern. Karl es «un joven maravilloso. Todos somos un poco diferentes en algún que otro aspecto. Ha entrenado muy, muy bien, está plenamente integrado en el equipo y hoy no ha jugado porque en su posición ha jugado alguien que también sabe jugar bastante bien al fútbol».

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Lennart Karl había mostrado un buen nivel recientemente en el Bayern de Múnich

Klopp aseguró: «Lennart Karl jugará partidos con Alemania, de eso no tengo ninguna duda. Hoy, simplemente, no». Karl tendrá la próxima oportunidad de disputar su quinto partido internacional con Alemania el lunes por la noche. La selección alemana se enfrentará entonces a Países Bajos en Berlín y podrá sellar su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Getty Images

Tras un bajón de forma, Karl había mostrado una clara mejoría recientemente en el Bayern y, entre otras cosas, marcó goles importantes en la Champions League contra el Atlético de Madrid y en la Bundesliga contra el Mainz 05.