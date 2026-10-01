"Les dije a los chicos antes del partido: he dirigido ya unos cuantos partidos en mi vida y nunca he visto un partido que fuera malo cuando la presión tras pérdida se disparaba. Y hoy la presión tras pérdida se ha disparado", elogió Klopp tras el pitido final del jueves por la noche en ZDF el comportamiento de sus jugadores en el trabajo sin balón.

"No queremos volvernos locos ahora, pero hemos tenido una fase inicial muy buena, podríamos haber marcado algún gol más a partir de recuperaciones de balón… Lo que hemos jugado con el balón ha sido una locura", añadió Klopp. En una actuación dominante del equipo de la DFB durante más de 90 minutos, debido a las numerosas ocasiones falladas, hubo que esperar hasta el minuto 39 para que el centrocampista Tom Bischof rompiera el bloqueo y marcara el gol de la ventaja.

"Toda la colocación en el área es increíble. De eso se trata, de que tengamos el valor", subrayó Klopp sobre la jugada del 1:0 y explicó sobre la presión tras pérdida, tan decisiva para su estilo de juego y que funcionó tan bien contra los serbios: "Podemos permitirnos todas las libertades, toda la osadía, cualquier riesgo, si recuperamos juntos el balón." La estrella del Bayern Bischof bromeó mientras tanto, al referirse a la celebración de su primer gol con Alemania en su segundo partido internacional: "Ya me duelen las rodillas por el deslizamiento de rodillas. Pero me lo quedo, fue una sensación indescriptible."

¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre el rendimiento defensivo del equipo de la DFB contra Serbia?

Klopp también destacó la actuación de la línea defensiva en torno a los dos centrales Waldemar Anton y Malick Thiaw: "La última línea defendió muy bien hacia delante. Sin balón fue sobresaliente y con balón simplemente jugamos un fútbol maravilloso", afirmó el técnico de 59 años.

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El sobresaliente Florian Wirtz, que había iniciado el gol de la ventaja, marcó pasado el ecuador de la segunda parte el 2:0 definitivo con una acción enormemente vistosa y selló así la primera victoria con Klopp. "Si defiendes de forma compacta, entonces puedes poner futbolistas en el campo. La mezcla de fútbol y actitud hoy fue top. Ese tiene que ser nuestro baremo. Eso es lo que queremos", explicó el nuevo seleccionador de la DFB, dejando claro que en el futuro medirá a sus pupilos con este rendimiento en el tercer partido de su etapa en el cargo.

Aunque el hasta ahora rival más débil, Serbia, "no exigió tanto a mi equipo en ciertas áreas", admitió Klopp, al mismo tiempo se mostró seguro: "Nuestras acciones ofensivas con la presión tras pérdida son posibles contra cualquier rival."

El domingo, el equipo de la DFB volverá a verse seguramente más exigido en el partido de vuelta en Grecia. Los griegos, que ganaron 1:0 el partido de ida en Augsburgo el pasado fin de semana, lograron por su parte este jueves un 2:2 contra Países Bajos y lideran la tabla del grupo 2 de la Liga A de la Nations League con siete puntos en tres partidos. Alemania es actualmente tercera con cuatro puntos.