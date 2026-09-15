Howard Webb abre la caja negra del escándalo del derbi de Mánchester

Howard Webb, presidente del comité de árbitros del organismo "Pro Ref" encargado de la gestión de los árbitros de la Premier League, salió a dar su primer comentario oficial para hablar sobre los entresijos de la polémica decisión arbitral que llevó a la concesión del gol de Erling Haaland a favor del Manchester City en el derbi del pasado domingo en el estadio de Old Trafford.

El gol había sido anulado en un principio por fuera de juego del delantero del City, antes de que interviniera la tecnología del vídeo (VAR) para anular el banderazo y conceder el tanto, pese a que su compañero Enzo Fernández se encontraba en una clara posición de fuera de juego y con su intervención directa en la jugada, lo que llevó al organismo a reconocer oficialmente la existencia de un grave error en la concesión del gol.

En sus declaraciones durante el primer episodio del programa "Match Officials Mic’d Up", que emitió las grabaciones de audio entre los árbitros del encuentro y la sala del vídeo, Webb dijo, según recogió la web oficial de la Premier League: "Sentimos la importancia de reconocer el error en este incidente; sabemos que Erling Haaland, que fue sancionado con el banderazo sobre el terreno de juego, no estaba en posición de fuera de juego, pero también somos conscientes de que Enzo Fernández estaba en fuera de juego e interfirió de forma casi segura con la defensa del Manchester United, y probablemente también con el portero".

Y añadió Webb, expresando su pesar: "Me sentí muy decepcionado por este resultado, y todos compartimos ese sentimiento, empezando por el propio cuerpo arbitral; se enorgullecen de su trabajo y sienten dolor en estos momentos tras este fallo, y no estarán en la gestión de partidos hasta que finalice el parón internacional".

Webb reveló el contacto directo con la dirección del Manchester United al decir: "Nos pusimos en contacto con el Manchester United y reconocimos el error, como hacemos siempre cuando ocurren este tipo de cosas. Estos errores no se repiten mucho, pero procuramos la transparencia y la claridad; por eso reprodujimos las grabaciones de audio y las imágenes de vídeo a los responsables del club para explicarles qué ocurrió exactamente, y revisaremos este incidente para entender el fallo de procedimiento que causó que no llegáramos a la decisión correcta".

Sobre el motivo técnico que determina el fuera de juego de Fernández pese a no tocar el balón, Webb explicó: "Fernández efectivamente no tocó el balón, y por tanto no incurrió en el concepto directo de fuera de juego mediante el contacto, pero el reglamento sanciona el fuera de juego incluso sin contacto; con la llegada del centro, vemos a Fernández lanzarse claramente hacia él y quedar muy cerca del balón".

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Y continuó explicando el efecto directo sobre el defensa y el portero del United: "Ese arranque afectó directamente al defensa Lisandro Martínez, que estaba cerca de él, pues le impidió intervenir y despejar el balón, y también afectó al portero Senne Lammens, quien no pudo lanzarse de la forma natural, o se preparó ante la posibilidad de chocar con Fernández, lo que lo sacó de su posición correcta cuando el balón pasó junto a Fernández y Haaland lo remató a la red".

Y sobre el secreto de por qué el árbitro de vídeo pasó por alto la interferencia de Fernández, Webb dijo: "Cuando el árbitro del VAR comenzó su revisión, comprobó mediante la tecnología del fuera de juego semiautomático que Haaland estaba en una posición correcta por un margen de 3 centímetros gracias a la cobertura del defensa Patrick Dorgu en el lado contrario, y aquí el árbitro cayó en la trampa de la concentración excesiva en Haaland, y dio por hecho que el gol era completamente válido".

Y prosiguió Webb, desvelando los entresijos del fallo en la sala de la tecnología: "Al repetir la jugada mediante la aplicación completa, el árbitro no evaluó el efecto total de la posición de Fernández; se limitó a comprobar si había tocado el balón para pasárselo a Haaland o no. En ese momento sufrió lo que se conoce como 'visión de túnel', y se centró por completo en Haaland, y el resto del equipo de la sala debería haber intervenido para sacarlo de ese túnel estrecho, algo que lamentablemente no ocurrió".

En un contexto relacionado, Webb defendió la decisión del árbitro Michael Oliver de expulsar a Phil Foden, jugador del City, tras su patada a Bruno Fernandes, rechazando las peticiones de expulsar también al portugués, y aclarando: "La actuación de Fernandes reflejaba más una imprudencia que una conducta violenta; la conducta violenta requiere el uso de una fuerza excesiva o brutal, y al analizar la jugada a velocidad normal no encontramos esos elementos, por lo que la falta solo merecía la tarjeta amarilla".

El presidente del comité de árbitros señaló que no había margen para la intervención del VAR para reclamar la amonestación de Fernandes, dado que el árbitro había visto el incidente sobre el terreno de juego y tomó su sanción disciplinaria contra Foden.