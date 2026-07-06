Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, afirmó que los «Faraones» no saldrán a defenderse ante Argentina, sino a imponer su estilo, pese a la fuerza del rival y sus estrellas, con Lionel Messi a la cabeza.

Mañana, en Atlanta, Egipto y Argentina se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026, el primero organizado en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México.

En la víspera del encuentro, Hassan reconoció: «El poco tiempo entre partidos y el mal tiempo nos obligaron a cancelar un entrenamiento, pero estamos preparados para estas circunstancias. Antes del torneo preparamos a los jugadores físicamente y aplicamos programas de recuperación adecuados».

Y añadió: «Respetamos al rival, es una gran selección, pero nos centramos en nuestro trabajo. Hoy hicimos el primer entrenamiento tras el partido contra Australia; trabajamos en equipo y estoy satisfecho con los preparativos, aunque sé que el partido es difícil y muy importante en los octavos de final; todos los jugadores están preparados».

Queremos hacer felices al pueblo egipcio y al mundo árabe.

Hemos venido al Mundial preparados para enfrentar a cualquier selección, y qué decir de Argentina, que cuenta con una leyenda como Lionel Messi. Pero no pensamos en el rival de forma negativa, porque eso no nos beneficiaría. Lo importante es imponer nuestro estilo sin fijarnos en el rival. Ni siquiera en los amistosos contra Brasil y España nos preocupó su nombre, pues nuestro mayor objetivo es hacer felices al pueblo egipcio, al mundo árabe y a África, a quienes representamos».

Y añadió: «Un Mundial no se repite a menudo para jugadores ni entrenadores, así que es una gran oportunidad para que los futbolistas egipcios muestren su nivel y obtengan el reconocimiento que merecen. En el pasado nos quedamos atrás, pero ahora buscamos compensarlo».

Yo marco la estrategia y cada uno cumple su tarea.

Sobre la imagen en la que Mahmoud Selim mostraba a los jugadores vídeos de Kylian Mbappé antes de la tanda de penaltis, añadió: «Contamos con un cuerpo técnico completo; cada uno cumple su rol. Yo marco las líneas generales y pido a los analistas que preparen vídeos del rival. Es normal que los jugadores los vean para estudiar a los porteros o aspectos técnicos. Cada uno hace su trabajo dentro del sistema».

Y añadió: «Como jugador conseguí mucho y estoy satisfecho, pero ahora, como entrenador, quiero cumplir los sueños que tenía cuando vestía la camiseta de Egipto. Esta es la situación natural de nuestra selección, y queremos demostrar al mundo que somos un gran equipo y que contamos con estrellas como Mohamed Salah y Omar Marmoush, además de muchos talentos que surgirán en el futuro».

Y subrayó: «La Copa Africana fue una etapa de preparación para llegar al Mundial en óptimas condiciones. Ser entrenador en un Mundial es más difícil que jugarlo, pues el técnico asume la responsabilidad de todo el equipo».

¡No entiendo esta protesta!

Sobre las críticas de la prensa argentina al árbitro, añadió: «No entiendo esta protesta. Ya nos anularon dos penaltis ante Bélgica y no protestamos; respetamos el arbitraje y al rival, y cada parte puede quejarse, pero eso no nos incumbe».

Hemos aprovechado los tres últimos días para recuperarnos. Tenemos nuestro propio estilo y estudiamos al rival, pero queremos imponer nuestra personalidad en el campo. Argentina es la campeona y merece respeto, pero jugaremos a nuestra manera; cuanto más fuerte sea el rival, mayores serán nuestras ganas de dar lo mejor de nosotros».

Esta es una pregunta capciosa.

Sobre la polémica por la intervención del presidente estadounidense Donald Trump para anular la expulsión del delantero Folarin Balogun, lo que le permitió jugar contra Bélgica en octavos, Hossam Hassan sonrió y dijo: «Esa es una pregunta capciosa».

Añadió que la FIFA promueve el juego limpio y respetan sus decisiones. «Teníamos a Muhannad Lashin sancionado por una tarjeta que considero injusta; su ausencia se notó, aunque todos los jugadores son importantes», concluyó.

Concluyó: «Esperaba que se aceptara nuestra apelación y confío en la buena fe. Haremos nuestro trabajo en el campo, respetamos las decisiones de la FIFA y espero que sean justas para todos».