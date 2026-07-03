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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Hossam Hassan se une a una lista histórica de tres nombres junto a Wahbi y El Rakraki

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
H. Hassan
M. Ouahbi
W. Regragui
Australia
Egipto
EE. UU.
Canadá
Marruecos

Los Faraones esperan al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde.

El seleccionador Hossam Hassan hizo historia al llevar a Egipto a los octavos de final del Mundial 2026. Este viernes, en Dallas, venció a Australia 4-2 en los penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Egipto se adelantó con un cabezazo de Imam Ashour en el 13’, y Australia igualó con un autogol de Mohamed Hani en el 55’.

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Hossam Hassan se convirtió en el tercer técnico africano en llevar a un equipo a la siguiente ronda, tras los marroquíes Walid Regragui y Mohamed Wahbi, según «stats foot».

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

El Rakrakí llevó a los Leones del Atlas al cuarto puesto en 2022, y Wahbi clasificó a Marruecos para los octavos de la presente edición tras eliminar a Países Bajos en los penaltis.

Además, Egipto se convirtió en el quinto país africano en ganar al menos un partido en la fase eliminatoria de un Mundial, tras Camerún (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) y Marruecos (2022 y 2026).

Con este triunfo, Egipto avanza a octavos de final y espera al ganador de Argentina-Cabo Verde.


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