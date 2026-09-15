Hossam Hassan: Salah y Hamza se beneficiaron del Mundial; ¿por qué recurrimos a los entrenadores extranjeros?

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, afirmó que la recepción ofrecida por el presidente egipcio, Abdelfatah al-Sisi, a la delegación tras la participación en el Mundial 2026 representa una condecoración sobre su pecho, y subrayó que cada palabra pronunciada por el presidente tiene un significado y un propósito concreto e importante.

La selección de Egipto se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final tras la derrota ante la selección de Argentina por 3-2.

Hossam Hassan añadió, en su intervención durante la celebración de la Federación de Fútbol con las selecciones nacionales, que el presidente depositó su confianza en los talentos egipcios y pidió apoyarse en el entrenador egipcio tras los éxitos que ha logrado.

Aseguró que la selección de Egipto logró devolver la sonrisa a los rostros de la afición egipcia, y que los aficionados volvieron a unirse en torno a la selección tras el espíritu, el nivel y los resultados destacados.

Explicó que el cuerpo técnico goza del pleno apoyo de la junta directiva de la Federación, tanto en la etapa de la junta anterior presidida por Gamal Allam como en la actual presidida por el ingeniero Hani Abou Rida, lo que se considera una razón principal de los últimos éxitos.

Dirigió un saludo a la afición egipcia, tanto dentro como fuera de Egipto, por su continuo apoyo y respaldo a la selección de Egipto en todas partes, subrayando que merecen que luchen por hacerles felices.

Los criterios para elegir a los jugadores

Hossam Hassan aseguró que elige a los jugadores en función de su rendimiento sobre el terreno de juego, y que no presta atención a otras cuestiones.

Dijo: "Mi consejo para los jugadores de las selecciones de categorías inferiores es que la selección es tu primera puerta hacia el profesionalismo; el club es importante, pero la selección es el número 1".

Y continuó: "No me fijo en una edad determinada ni en un equipo concreto, y lo único que me llama la atención es el rendimiento en el campo. No es cierto que sufriera presiones para incorporar a Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona, a la selección de Egipto en el Mundial 2026, y el jugador se benefició de su presencia con la selección en la Copa del Mundo".

Hossam Hassan prosiguió: "Mi consejo para los jóvenes jugadores es que tomen a Mohamed Salah como ejemplo a seguir, y considero que el capitán de la selección de Egipto se benefició de su participación en el Mundial al jugar en las posiciones de 10 o de 9".

Y agregó: "Hay otros jugadores que también se beneficiaron y renovaron sus contratos con sus clubes, y jugadores cuyo valor aumentó gracias a la participación en el Mundial; esto es algo natural y me alegro de ello".

Sobre los jugadores con doble nacionalidad, el entrenador de Egipto dijo: "Mostramos un gran interés por los jugadores profesionales fuera de Egipto que tienen doble nacionalidad".

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El entrenador extranjero y el fútbol egipcio

Prosiguió: "¿Por qué la tendencia es siempre contratar a un entrenador extranjero cuando tengo entrenadores egipcios muy buenos? El entrenador extranjero quiere trabajar en condiciones ideales y no puede lidiar con las circunstancias existentes, al contrario que el entrenador nacional".

Y señaló: "Me refiero a que se contrate al entrenador que merece estar presente".

Hossam Hassan reprobó la dependencia de los grandes clubes de la liga egipcia respecto a los entrenadores extranjeros.

Dijo: "Me sorprende cuando veo a algunos clubes quejarse del desgaste de los jugadores. ¿Cómo es posible, si cada plantilla tiene 35 jugadores?".

Y añadió: "Egipto no es un país pequeño, somos un país grande, y siempre se lo decía a los jugadores antes de los partidos del Mundial, como el partido ante Argentina; les dije que no pensaran en a quién iban a enfrentarse, sino que pensaran que vestían la camiseta de la selección de Egipto".

Y continuó: "El entrenador extranjero, cuando llega, quiere alojarse en un hotel y nos cuesta como mínimo 500.000 libras al día; pero cuando tuvimos una casa del fútbol (se refiere al proyecto Al-Hadaf) pasamos a concentrarnos aquí, y estamos contentos porque disponemos de todo".

La selección de Egipto se prepara para enfrentarse a Angola y Sudán del Sur en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, además de disputar un amistoso ante Sudáfrica, en el parón internacional que comienza dentro de unos días.