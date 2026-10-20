Hossam Hassan responde con una frase impactante a la sanción de suspensión de la FIFA

En su primera reacción a la sanción que le impuso la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, lanzó una declaración llamativa, al describir la decisión de suspenderlo como "un honor para mí", en una postura que refleja su firmeza respecto a su posición tras los acontecimientos que vivió el enfrentamiento entre Egipto y Argentina en el Mundial 2026.

La Federación Egipcia de Fútbol recibió las decisiones del Comité de Disciplina de la FIFA sobre las sanciones impuestas a Hossam Hassan y a su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, además del jugador Mustafa Zico, donde se decidió suspender a los gemelos por 3 partidos cada uno, frente a la suspensión de Zico por 5 partidos, además de imponer multas económicas al trío por un total de 60.000 dólares.

Hossam Hassan dijo, en declaraciones exclusivas para el sitio "Yalla Kora" egipcio, comentando la decisión de suspenderlo: "Un honor para mí", y añadió: "Dejo las cosas en manos de Dios, alabado y exaltado sea, y veremos lo que sucederá en el futuro".

Las sanciones llegaron a raíz de las declaraciones que siguieron al enfrentamiento entre Egipto y Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, que terminó con la derrota de Egipto por 2-3, en medio de acusaciones que el bando egipcio dirigió a la FIFA y al cuerpo arbitral de favorecer a la selección argentina.

En virtud de la decisión, Hossam Hassan, Ibrahim Hassan y Mustafa Zico se ausentarán de los dos partidos de la selección de Egipto ante Malaui, programados durante el próximo mes de noviembre, dentro de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Asimismo, los gemelos Hassan se ausentarán del primer partido de Egipto en marzo de 2027 ante Angola, para completar la sanción de suspensión. En cuanto a Mustafa Zico, su periodo de ausencia se extenderá hasta el próximo junio, lo que significa su alejamiento de los cuatro partidos restantes de la selección de Egipto en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, además de otro partido, según la sanción anunciada.